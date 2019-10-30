Подробности взрыва в Жодино: следователи сообщают о нарушении правил охраны труда

- У погибшего мужчины есть жена и 21-летняя дочка, - говорят на жодинском предприятии. - Для всех случившееся стало шоком.

Трагедия произошла днем 29 октября в Жодино на территории производственной базы Жодинское ГУП «ОЖКХ». Взрыв прогремел в котельной при запуске твердотопливного отопительного котла. В результате ЧП от полученных травм скончался 43-летний машинист котельной. Еще четверых работников организации доставили в местную больницу.

От взрыва пострадало и здание, и оборудование котельной. Как сообщает УСК по Минской области, возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 306 УК РБ «Нарушение правил охраны труда». Максимальное наказание по этой части статьи - 5 лет лишения свободы.

В больнице говорят, что угрозы для жизни пострадавших нет.

- Вчера были госпитализированы три человека из четырех доставленных к нам, - рассказали в среду «Комсомолке» в Жодинской центральной городской больнице. - Один из них был госпитализирован в отделение реанимации с ожогами I, II степени до 10%. Сегодня этот пациент переведен в хирургическое отделение. У него положительная динамика, состояние средней степени тяжести. Два других пациента с диагнозом ЧМТ, резаные, ушибленные раны головы, шеи, туловища были госпитализированы в отделение травматологии. Состояние одного из них удовлетворительное. И он в ближайшие дни готовится к переводу на амбулаторное лечение. Второй пациент будет продолжать лечение по ЧМТ. И еще одна пациентка отправлена на амбулаторное лечение в поликлинику.