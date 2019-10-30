Онколог: На начальных этапах развития рака анализы крови могут быть прекрасные

В сентябре в Беларуси прошла акция, во время которой любой мог обратиться к специалистам для обследования, чтобы исключить у себя рак кожи головы, полости рта и шеи. По заболеваемости опухолями головы и шеи наша страна входит в топ-5 в мире. А это опухоли кожи, губы, слизистой оболочки полости рта, языка, рото- и носоглотки, гортани, слюнных желез, щитовидной железы…

- Александр Геннадьевич, какие самые агрессивные опухоли головы и шеи?

- Наиболее агрессивно протекают опухоли рото- и носоглотки, эти опухоли очень рано метастазируют. Опухоль может быть маленькой, и пациент нередко впервые обращается, когда у него уже увеличились лимфатические узлы. Это значит, что уже появились метастазы. К сожалению, при любых злокачественных опухолях нет явных симптомов. Когда опухоли небольшие - они не болят.

- Курение – главный фактор развития рака в области головы и шеи. А в сочетании с алкоголем – это гремучая смесь, риски развития болезни при этом повышаются в разы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Если появляются боли - это уже, как правило, не первая стадия опухоли. Специфических ранних симптомов злокачественных опухолей головы и шеи не существует. Когда опухоль развивается - начинаются боли, поперхивания, неприятные ощущения при глотании, бывают небольшие периодические кровотечения из носа - но все эти признаки чаще всего возникают и при состояниях, которые не имеют отношения к опухолям. Это или воспалительные процессы, или бактериальная инфекция, или еще что-то. И это затрудняет раннюю диагностику.

- А нельзя по анализу крови сказать, что в организме растет опухоль?

- Нет, к сожалению, по анализу крови поставить такой диагноз невозможно. Обычно анализ крови ухудшается, когда опухолевый процесс уже достаточно распространен. А на начальных этапах развития рака анализы крови могут быть прекрасные, и человек может себя какое-то время замечательно чувствовать.

«Поздняя диагностика - когда опухоль уже достигла трех-четырех сантиметров»

- Врачи пугают поздней диагностикой, но как тогда распознать опухоль на раннем этапе?

- Да, поздняя диагностика - это когда опухоль уже достигла трех-четырех сантиметров,и распространяется, например, на лимфатические узлы.

- Это уже четвертая стадия?

- Стадирование в онкологии - довольно сложная вещь. Учитывается и местная распространенность, и наличие метастазов в лимфатических узлах на шее, наличие метастазов в других органах. Если в других органах есть метастазы - это сразу четвертая стадия, независимо от того, какого размера первичная опухоль. Если метастазы только в регионарных лимфатических узлах - обычно это третья стадия.

- Человек может ходить с метастазами в органах и не знать об этом?

- До поры до времени, пока они маленькие и его не беспокоят. И это характерно не только для опухолей головы-шеи, но и для рака других органов.

- Неужели состояние никак себя не обнаруживает? Боли в суставах, ночное потение - да что угодно…

- Нет, к сожалению, эти состояния ничем конкретным внешне не проявляются, в том-то и дело. Да, когда опухоль достигает больших размеров и начинает сдавливать органы, нарушать дыхание, глотание, изъязвляться - человек поймет, что то-то не так. Но, к сожалению, это уже поздние симптомы, и говорить о том, что человека в таком состоянии можно всегда вылечить, уже не приходится. Чаще речь идет о продлении жизни и некотором улучшении ее качества.

- На что тогда обращать внимание?

- На все симптомы, которые встречаются при воспалительных, хронических процессах в организме. Те же синуситы, ведь рак верхней челюстной пазухи встречается гораздо реже. В первую очередь не стоит заниматься самолечением, нужно обратиться к специалисту. Не бежать сразу к онкологу, в большинстве случаев там рака не будет, а к врачу по направлению: лору, терапевту, стоматологу. Потому что все равно синусит, тонзиллит или стоматит будет лечить не онколог.

Надо обращаться к узкому специалисту - к стоматологу, челюстно-лицевому хирургу, терапевту, лор-врачу. Чтобы они в первую очередь исключили патологию, которая встречается гораздо чаще, чем рак, и которую лечит этот специалист. Другое дело, если он заметит, что там что-то не вписывается в обычную клиническую картину неопухолевой патологии - тогда он направит на консультацию к онкологу.

- Как изменить ситуацию с подготовкой врачей, которые порой не замечают раковую опухоль? Знаю случай, когда человек три года ходил с незаживающей болячкой в носу - то к лорам, то к онкологам, ее даже вырезали лазером в госпитале, но никто почему-то не сказал ему, что это рак. Пока опухоль не вымахала сантиметров до пяти.

- Наша кафедра периодически проводит курсы повышения квалификации по опухолям головы-шеи для врачей, активно принимает участие в семинарах, организуемых РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова. Но есть и обратные ситуации. Акция голова-шея идет - на нее приходят многие, кто с чем: голова побаливает - тоже идут. Онколог отправляет к неврологу или психологу. Ситуация двоякая получается.

- Поучается, акция проводится для тех, у кого где-то что-то уже выросло?

- Нет, акция проводится для того, чтобы заинтересовать проблемой людей, СМИ, госструктуры. Акция не подразумевает полное обследование, да, человека осмотрят, но главная цель - привлечь внимание людей к состоянию своего здоровья и росту опухолей головы-шеи, разъяснить, на какие признаки необходимо особенно обращать внимание. Чтобы у людей формировалось определенное отношение к своему здоровью.

Вы говорите, 5 лет не замечали, а иногда приходят те, у кого действительно ничего нет, а они по 20 раз всех врачей обойдут и все ищут у себя рак. А вот те, у кого он есть - их часто из дома не выгнать. Обычно на все медицинские акции хорошо откликаются женщины. Мужчин не вытащить…

А между тем, если говорить об опухолях головы и шеи, заболеваемость у мужчин в несколько раз выше, чем у женщин. Если посмотреть на соседние страны, то у нас заболеваемость женщин этими опухолями ниже - там курят больше. А по заболеваемости мужчин мы выходим в лидеры.

«Чем более курящая страна - тем выше заболеваемость раком»

- Когда мы вышли в лидеры? В советские годы?

- Отделения опухолей головы-шеи у нас всегда были заполнены. И контингент всегда примерно одинаковый. По-прежнему во всем мире самым главным фактором риска развития рака слизистой оболочки рта, гортани и ротоглотки остается курение. Чем более курящая страна - тем выше заболеваемость раком легкого и опухолями головы-шеи.

Потому что дым воздействует не только на легкое, но и оседает на слизистой оболочке рта, в носу и так далее. Чрезмерное употребление алкоголя - второй фактор по значимости во всех странах мира.

А в сочетании эти два фактора - гремучая смесь, риски развития рака возрастают в разы. Очень высокая заболеваемость в Бангладеш, они жуют курительные смеси, а они признаны сильнейшими канцерогенами. Это третий фактор по значимости. Четвертый - онкогенные штаммы вируса папилломы человека (ВПЧ 16 и 18 подтипа).

- У нас можно сдать такой анализ?

- Можно, но инфицирование ВПЧ - не ведущий фактор возникновения рака. При нормальном функционировании иммунитета вирус уничтожается организмом без специального лечения. При длительном нахождении ВПЧ в слизистой оболочке создаются предпосылки для развития рака и некоторой предопухолевой патологии. Предполагается, что вирус папилломы человека ответственен за 25 - 35% случаев рака полости рта и ротоглотки.

- Папилломы на шее и коже - это тоже они?

- Нет, я говорю про папилломы слизистых оболочек, у них риск развития рака гораздо выше. Это папилломы в гортани, носоглотке, слизистой оболочке рта - их нужно вовремя выявлять и удалять. Сделать это можно на приеме у врача-отоларинголога, который может провести обследование с помощью эндоскопа или специальных зеркал. Такие факторы риска, как хроническая травма слизистой оболочки, например, кариозными зубами или требующими замены протезами, могут быть устранены врачом-стоматологом.

- Считается, что появление рака связано с поломкой внутри клеток. Как тогда получается, что нелеченые зубы, плохие коронки могут его спровоцировать? Известно ведь, что бактериальная инфекция к развитию рака отношения не имеет.

- Да, бактерий, которые вызывают рак слизистой оболочки рта, нет. Но что касается хронической травмы - а если человек дополнительно еще курит и пьет, - все это повышает риски развития рака. Важно, как питается человек, сколько ест фруктов и овощей. Малое их употребление нарушает нормализацию процессов ороговения слизистых.

Противораковой диеты нет, но, например, морковь, томаты, тыква, в которых содержатся каротиноиды, повышают сопротивляемость слизистой и ее восприимчивость к внешним раздражителям. Фактор питания имеет большое значение при снижении рисков рака не только головы-шеи, но и желудочно-кишечного тракта. Но ведущие факторы, спусковой крючок в возникновении болезни - все же курение и алкоголь.

- Как думаете, введение сухого закона снизило бы риски?

- Запреты никогда ничего не делали. Когда-то спиртное запрещали в США. И чем это закончилось? Особо ничем, процветала контрабанда - если человек чего-то хочет, он всегда найдет лазейку. Поэтому в первую очередь мы делаем ставку на работу с населением, объяснения, какие стереотипы поведения нужно менять.

В Америке мужчины стали курить меньше - рак легкого начал снижаться. Женщины эмансипируются, стали догонять мужчин, много курить - количество раков у слабого пола начало увеличиваться. К сожалению, некоторые люди, даже когда уже заболели и их начинают лечить, от своих вредных привычек так и не отказываются… Возникает больше побочных эффектов, само лечение проходит тяжелее, хуже переносится и, главное, результат хуже.

Не меняя своих привычек, человек даже получая лечение, порой не понимает, что канцерогенные факторы по-прежнему воздействуют на его слизистые оболочки. Нередко у таких пациентов развивается вторая, третья опухоль.

- Иногда приходят те, у кого действительно ничего нет, а они по 20 раз всех врачей обойдут и все ищут у себя рак...Фото: Павел МАРТИНЧИК

Была на слизистой щеки - развилась в гортани или в легком. И тогда у такого пациента уже становятся виноваты врачи - не вылечили! Но это то же самое, когда в человека попала стрела, рану вокруг он лечит мазями, а саму стрелу не достает. И что от этого изменится? Толку точно будет немного. Нужно понять важную вещь: врачи лишь убирают проявления болезни, а как и сколько жить дальше - во многом это зависит уже от самого пациента и его настроения.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Геннадьевич ЖУКОВЕЦ - кандидат медицинских наук, онколог-хирург высшей категории. Заведующий кафедрой онкологии БелМАПО. Член Белорусского общества онкологов, Международной федерации специалистов по опухолям головы и шеи (IFHNOS), Российского партнерства специалистов по опухолям головы и шеи (RPHNOS). Автор и соавтор более 300 научных публикаций, 16 инструкций по применению, 15 изобретений и патентов.

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