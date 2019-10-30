«В стране цены подросли, а у меня - упали?». Наш корреспондент посчитал личную инфляцию по Белстату

На сайте Белстата появился специальный сервис, с помощью которого любой человек может рассчитать свой собственный персональный уровень инфляции и сравнить его с официальным по стране. Принцип работы этого калькулятора такой же, как и при подсчете показателя официальной инфляции - выбираете регион проживания и вводите данные о собственных потребительских расходах по 56 позициям.

Изначально надо определиться, сколько белорусских рублей в месяц вы потратили на продукты питания, аренду жилья, услуги ЖКХ, общественный и личный транспорт, непродовольственные товары и др.

Второй шаг - вспомнить, сколько денег в течение года ушло на покупку одежды, обуви, медикаментов, посуды, а также на услуги парикмахерских, на ремонт и пошив одежды, химчистку, услуги прачечных, медицинские услуги, а также на услуги воздушного транспорта.

Третий шаг - ввести суммы, которые за последние три года были потрачены на бытовые электротовары, автомобили, мотоциклы, мебель и ковры и услуги по ремонту жилых помещений.

После того, как введете все эти данные получаете расчет своего персонального индекса потребительских цен за прошедший месяц, который и в табличной форме, и в визуальном виде (диаграммы) сопоставляется с инфляцией по стране.

Я честно заполнил все 56 ячеек калькулятора Белстата и спустя несколько минут сильно удивился: оказалось, что моя личная инфляция в сентябре составила отрицательную величину -0,36%, в то время как в стране выросла на 0,46%. Т. е. в стране цены подросли, а лично у меня упали. В принципе, все логично: я не трачу деньги на съем квартиры, у меня нет машины и, соответственно, трат на бензин, а аренда жилья и содержание личного транспорта - это приличные статьи расходов, которые постоянно дорожают.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как рассчитывается официальная инфляция

С 10 по 30 число каждого месяца 88 регистраторов собирают данные по всей стране от более чем 8 тысяч магазинов, торговых центров, рынков и других объектов. Всего аккумулируется и анализируется более 67 тысяч цен и тарифов в столице, областных центрах и некоторых средних и малых городах. Перечень городов неизменен.

Дальше определяется структура расходов домашних хозяйств, для чего Белстат обследует более 6 тысяч домохозяйств в сельской и городской местности.

В конечном счете формируется усредненная структура потребительских расходов и рассчитывается средняя цена за отчетный и предыдущий периоды. Сопоставляя эти два показателя, статистики определяют динамику цен в конкретном городе и в республике и показатель инфляции в стране за прошедший месяц, квартал, полугодие и т. д.

Многим белорусам кажется, что цены растут существенно больше, чем заявляет Белстат. Например, по его данным, в августе была официально зафиксирована дефляция в размере 0,2%. В это же время Нацбанк провел исследование, согласно которому белорусы ощутили инфляцию в размере 12,8%. Начальник главного управления статистики цен Национального статистического комитета Алексей Ярковец поясняет: «Наиболее чувствительны для человека те цены, с которыми он сталкивается каждый день - на мясо, хлеб, молоко. Но мы считаем усредненную корзину - там разные товары, в том числе долгосрочного пользования. Человек может даже не вспомнить, какая была на него цена, когда он в прошлый раз покупал этот товар. Есть разница и в структуре домашнего хозяйства. Если семья с маленькими детьми или кто-то не работает, то такие категории острее ощущают изменение цен на продукты питания. Например, если в семье есть авто, то для них первостепенный вопрос - это цены на топливо. Вообще, это мировая тенденция, когда собственная потребительская инфляция для человека кажется выше официальных цифр».