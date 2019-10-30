«Ну не хрустит же ничего! Ноги разгибаются легко!»: как я лечила свои суставы, не выходя из дома

Я дважды за день вспомнила самыми добрыми словами создателей интернета. Первый раз - когда узнала, что в Минске можно купить «Сусталь», второй - когда через несколько часов его мне доставил курьер «Зеленой аптеки».

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Про «Сусталь» мне все уши прожужжала подруга из России. Сначала она демонстрировала по видеосвязи какой-то пузырек с жидкостью, в которой находится капсула: «Смотри: вот это растительная капсула, а это - жидкая среда-активатор. Знаю что у моей подруги какая-то проблема с суставами, она обостряется по осени, и еще на стадии знакомства с продуктом ее впечатлило, как он влияет на суставы.

Заказ на пополнение косметички и аптечки можно сделать в любое время суток

Когда проблема с суставами коснулась и меня, я вспомнила эту ее презентацию и видео, на котором она двадцать раз весело приседала перед камерой, восхищенно замечая: «Ну не хрустит же ничего! Ноги разгибаются легко!», и решила попросить привезти мне на пробу эти чудные капсулы. Пытаясь вспомнить название, зашла в интернет… И обнаружила, что этот продукт продается уже и у нас в «Зеленых аптеках».

Дальше - больше. Чтобы купить его, мне даже не придется искать «Зеленую аптеку» поближе к дому, потому что у них работает интернет-магазин с доставкой на сайте www.fito.by! От этой новости я уже захлопала в ладоши от радости. Дело в том, что для меня эта сеть на все случаи жизни. Давно и с удовольствием пополняю в «Зеленой аптеке» свою косметичку и аптечку и здесь же покупаю подарки подругам, от которых они приходят в восторг.

Поблизости «Зеленой аптеки» у меня нет, но расстояние никогда не было помехой для покупки. Но из-за нехватки времени не всегда успевала до закрытия. Так что возможностью заказывать все, что душе угодно, в любое время суток я воспользовалась с радостью.

А душе было угодно получить эффект наверняка. Поэтому в дополнение к уже известному мне «Сусталю» заказала еще и натуральный органический «Сустард крем». Рекомендован он не только при болях в суставах, артрозах и артритах, но и при растяжении, ушибах, травмах и т. д. Такой лишним не будет для человека, ведущего активную жизнь.

Фото: МАРТИНЧИК Павел

Брать сразу всего побольше - выгодно

Итак, о себе позаботилась. А теперь - «подарки в студию!». Собираясь на день рождения к племяннице, купила по ее просьбе утюжок для волос. Если честно, скрепя сердце - она и так жалуется, что волосы начали выпадать и слабеть. Но в дополнение к подарку беру ей то, что отлично себя зарекомендовало при таких проблемах - шампунь «Фарма Фортециа» с экстрактом хинина и витамином В, рекомендованный при выраженном выпадении волос. Знаю, что это может быть сезонное явление - осенью, когда организм адаптируется к холоду, волосы выпадают, а спрос на действенные средства против этой напасти растет. Поэтому точно надо брать «Фарма Фортециа»! А к нему - энергетическую маску «Фарма Роял» для тонких волос с экстрактом гуараны.

Фото: МАРТИНЧИК Павел

В этой маске, успешно проверенной на себе, чарует даже аромат, а ее состав настолько многогранный (тут и компоненты, стимулирующие рост волос, и с антиоксидантными свойствами, и с очищающим эффектом), что уход получается действительно королевский, как и предполагает название.

Фото: МАРТИНЧИК Павел

…На оформление - не больше 10 минут

Сделать заказ на сайте - проще простого. Выбираешь товар, отправляешь его в корзину. Заказ суммируется, нажимаешь «Оформить заказ», заполняешь необходимые данные (адрес, телефон, e-mail), выбираешь способ доставки (почтой, самовывоз либо доставка курьером). Все это заняло не больше 10 минут, и сразу же информация о заказе подтвердилась у меня на электронной почте. К концу рабочего дня мне уже все доставили в офис. Да еще с подарком - маской-пленкой Skinlite с 24-каратным золотом для обновления кожи! И как я ее раньше не заметила? Мгновенный эффект лифтинга делает ее незаменимой в экстренных ситуациях, когда надо очень быстро привести себя в порядок для важного мероприятия или свидания. Уже вечером я не преминула воспользоваться подарком и устроила эффектный видеоотчет подруге, когда-то рассказавшей мне о продукте, с которого все, собственно, и началось…

Фото: МАРТИНЧИК Павел

мБУДЬ В КУРСЕ!

- Сделать заказ в интернет-магазине www.fito.by можно в любое время суток. Но если при этом выбрать доставку курьером, надо иметь в виду, что он привезет заказ сегодня, если он сделан до 12.00, а если позже - то на следующий день.

- Если сумма заказа более 40 рублей - доставка будет бесплатной.

- Доставка почтой - по установленным «Белпочтой» тарифам.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

КСТАТИ

Продолжение истории: патчи для глаз для женского коллектива

История моего заказа вдохновила коллег, которые тут же воспользовались возможностью сэкономить время и купить все, что надо в данный момент для красоты, легко и удобно. И вот буквально сегодня я вижу, как из автомобиля с надписью fito.by у подъезда нашего офиса курьер выгружает объемный пакет. Заглядываю - а там просто оптовая партия патчей для глаз! «А ты как думала, - смеется коллега, забирающая заказ. - Осенью организм перестраивается, у многих проблемы со сном начинаются. А утром всем женщинам все равно хочется прийти на работу сияющими, без кругов под глазами. Вот одна попробовала эти патчи, все увидели результат и последовали примеру. Хочешь, дам тебе упаковку на пробу?» Нет, спасибо, я и сама закажу себе и патчи, и другие интересные средства, которые уже взяла на заметку, когда делала первый заказ.