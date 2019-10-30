2019-10-30T11:27:50+03:00
Спорт
КП Беларусь

Михаил Захаров пришел на хоккей со спутницей и полугодовалой дочкой

Главный тренер национальной сборной смотрел матч своей бывшей команды [фото]
Захар ПЛАТОНОВ
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Михаил Захаров пришел на матч со спутницей Мариной и 7-месячной дочкой. Фото: стоп-кадр тв-трансляции "Беларусь 5".Михаил Захаров пришел на матч со спутницей Мариной и 7-месячной дочкой. Фото: стоп-кадр тв-трансляции "Беларусь 5".
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Вчера вечером минская «Юность» в матче чемпионата Беларуси крупно обыграла «Динамо» из Молодечно – 5:0. Благодаря победе столичный клуб поднялся вверх по турнирной таблице, и теперь делит второе место с «Шахтером» - у них по 35 очков (но у «Юности» на три игры меньше). Лидирует «Неман» - 49 баллов.

Матч посетил главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров, который еще в сентябре также возглавлял «Юность», но затем сосредоточился на работе с национальной командой.

После скандального матча на посту тренера «Юности» Захарова сменил Макрицкий

На игру он пришел вместе со спутницей Мариной Ермолович и дочкой, которая родилась 30 марта этого года.

Михаил Захаров со спутницей и дочкой смотрели матч "Юность" - "Динамо-Молодечно". Фото: стоп-кадр тв-трансляции "Беларусь 5".

Михаил Захаров со спутницей и дочкой смотрели матч "Юность" - "Динамо-Молодечно". Фото: стоп-кадр тв-трансляции "Беларусь 5".

Марина рассказывала KP.BY, что Михаил хотел, чтобы родилась девочка:

- Каждый раз, когда шли на узи, он мне говорил: «Если будет мальчик - пусть что-нибудь отрежут, переделают - нам нужна только девочка!» Хоккеистов хватает, будем теперь гимнасток растить. Ирина Юрьевна Лепарская, когда Мишу поздравляла, так сразу и сказала: «В три года жду на тренировке».

Михаил Захаров в четвертый раз стал отцом в марте 2019 года. Фото: стоп-кадр тв-трансляции "Беларусь 5".

Михаил Захаров в четвертый раз стал отцом в марте 2019 года. Фото: стоп-кадр тв-трансляции "Беларусь 5".

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