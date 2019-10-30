В Куропатах прошла «Ночь расстрелянных поэтов»

Несколько сотен человек собрались в урочище Куропаты вечером 29 октября, чтобы почтить память жертв репрессий.

Митинг-реквием начался с того, что зачитали список погибших в эту ночь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Здесь же прошла молитва за жертв репрессий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Именно в ночь с 29 на 30 октября 1937 года, 82 года назад, сотрудники НКВД расстреляли более сотни белорусских интеллигентов. Среди них были Анатолий Свободный, Платон Головач, Алесь Дудар, Михась Зарецкий, Василий Коваль, Моисей Кульбак, Юрка Лявонны и многие другие. Всего в ту ночь было уничтожено более 100 (по некоторым данным - 132) представителей белорусской творческой и научной интеллигенции.

Несколько сотен человек собрались в урочище Куропаты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Всего в ту ночь было уничтожено более 100 представителей белорусской творческой и научной интеллигенции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Уся віна гэтых людзей была толькі ў тым, што ім сніліся сны пра Беларусь. Гэта была не адзіная ноч, калі стралялі. І, на жаль, не адзіны год. Але гэтая ноч для нас сёння ёсць увасабленнем таго жалхівага тэрору, праз які прайшла наша краіна, - сказал во время открытия инициатор акции предприниматель Дмитрий Дашкевич.

Инициатор акции предприниматель Дмитрий ДашкевичФото: Святослав ЗОРКИЙ

Митинг-реквием начался с того, что зачитали список погибших в эту ночь, а также расстрелянных и умерших в лагерях в другие годы. Здесь же прошла молитва за жертв репрессий.

Сотни людей почтили память жертв сталинских репрессий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сёння у нашым з вамі календары - чорны дзень. Я веру, што калісьці ён будзе і ў календары дзяржаўным. Мне ўяўляецца, што пасля гэтага дня ў тым будучым календары мог бы быць зусім чорны, жалобны лісток, са словамі “Ноч расстраляных паэіраў”. Такой ночы ў сваёй гісторыі не меў ніводны еўрапейскі народ, - отметил на мероприятии писатель и историк Владимир Орлов. - Я веру, што жыццёвыя дарогі не абрываюцца ўнікуды. І сёння разам з намі тыя, хто роўна 82 гады таму ў гэту ноч апошні раз убачылі беларускае неба. Яны здесь, яны з намі, яны звяртаюцца да нас: “Памятайце!”. Памятайце, каб гэта не паўтарылася.

С каждым годом ночь расстрелянных поэтов» собирает все больше людей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несмотря на холодную погоду, мемориал посетило немало людей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Также выступил писатель и общественный деятель Альгерд Бахаревич, музыкант Александр Помидоров и многие другие.

На акции выступил музыкант Александр Помидоров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выступил писатель и общественный деятель Альгерд Бахаревич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ночь расстрелянных поэтов» прошла в Куропатах уже в третий раз. С каждым годом она собирает все больше людей. В этот раз, несмотря на холодную погоду, мемориал посетили несколько сотен человек. Деньги на проведение акции собирали через краудфандинг.

Ночь расстрелянных поэтов» прошла в Куропатах уже в третий раз.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Деньги на проведение акции собирали через краудфандинг.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотни людей пришли почтить память жертв сталинских репрессий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

82 года назад сотрудники НКВД расстреляли более сотни белорусских интеллигентов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ