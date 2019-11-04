«Год назад Марго показала жестами, что меня любит»: 8-летняя школьница борется с ДЦП

О Маргарите мы писали в 2016 году. В год и семь месяцев девочке выставили диагноз - ДЦП. С тех пор родители Маргоши борются за ее здоровье. Девочка постоянно проходит реабилитационные курсы, еженедельно занимается с логопедом.

- Очень хочется, чтобы дочка научилась самостоятельно кушать, ходить твердой уверенной походкой, общаться, играть с друзьями и просто быть счастливой. Маргаритка сильная, веселая девочка и такая нежная, солнечная, как настоящий цветочек, поэтому многие ее и называют любимым цветочком Маргариткой, - написала в редакцию «Комсомолки» письмо Ольга, мама девочки.

В этом году Маргарита пошла в первый класс во вспомогательную школу.

- В конце учебного года наш ждет комиссия, которая решит - оставить ее в школе или нет. Поэтому сейчас все наши силы направлены на то, чтобы дочка стала более самостоятельной. Но для этого нужно пройти хорошую реабилитацию, - говорит Ольга.

За последние годы Марго заметно окрепла физически.

- Она стала лучше ходить. Теперь она может преодолеть несколько ступенек, не опираясь на поручень. Может и сама спуститься по лестнице без моей поддержки, но держась за поручень. Для ребенка с таким диагнозом - это большой результат. А летом Марго провели обследование головного мозга, и результаты нас обнадежили. Положительные изменения есть во всех участках головного мозга!

По словам Ольги, одним из самых трогательных моментов стало признание дочки в любви.

- Как-то раз я показывала ей жестами, что люблю ее. И год назад она сделала то же самое: указала пальчиком на меня, на себя и ручками себя обняла. Это было до слез, - говорит Ольга. - Сейчас она очень любит обниматься. Ее учительница говорит, что ее так сильно, как Маргарита, еще никто не обнимал.

Уже на этой неделе Марго едет на реабилитацию в бельгийский центр «Атлантис». Лечение в этой клинике направлено на развитие речи, стимуляцию развития мозга и улучшение вестибулярного аппарата. Деньги на этот курс собраны, а вот на курс, который будет в январе, пока нет. Стоимость курса составляет 2360 евро, из которых собрано 855 евро.

- Мой муж работает строителем. Я нахожусь по уходу за ребенком-инвалидом. Где-то нам помогают родители, но денег все равно не хватает на реабилитации за границей. Сейчас нам очень нужна помощь и поддержка неравнодушных людей!

РЕКВИЗИТЫ:

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Назначение платежа: для зачисления на счет Тимошек Ольги Александровны на лечение дочери Тимошек Маргариты Александровны.

Можно пополнить баланс номера МТС: (+37529) 702-59-49 (в дальнейшем средства будут переведены на благотворительный счет Маргариты или через сервис iPay). Номер оформлен на Ольгу Тимошек.

Можно также перечислить деньги на банковскую карту Беларусбанка: №4255 2001 7831 4365. Срок действия до 09/20. Получатель: VOLHA TSIMOSHAK.

Контакты:

Ольга, мама Маргариты: (029) 702-59-49.

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