2019-10-30T13:57:24+03:00
Минск
КП Беларусь

Билеты на «Лістапад» стоят от 3 рублей, а некоторые сеансы - в 2 раза дешевле, чем в обычно в этом кинотеатре

Покажут и «Возера радасці» по Виктору Мартиновичу. Его уже смотрели на 15 фестивалях в разных странах
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Кадр из фильма «Возера радасці»Кадр из фильма «Возера радасці»
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1 ноября открывается международный кинофестиваль «Лістапад». В программе больше 150 картин из 50 стран. За неделю пройдет 232 киносеанса! Мы узнали, сколько стоят билеты на фестивальные фильмы. Показывать их будут в кинотеатрах «Центральный», «Беларусь», «Пионер», «Москва», «Falcon Club Бутик Кино», Silver Screen в ТЦ Galileo и в Музее истории белорусского кино.

Цены на киносеансы начинаются от 3 рублей. Столько стоит, например, утренний сеанс игрового фильма «Поместье» в кинотеатре «Центральный». Ночной показ там же стоит 7 рублей, а вечером, в праздничные и выходные дни за билет придется отдать 6 рублей, днем в будние - 5 рублей.

На фильм открытия «Отец», который покажут в кинотеатре «Москва», билетов осталось немного. Стоят они 20 рублей. За столько же можно купить билет в этот же кинотеатр на «Невидимую жизнь Эвридики». В «Москве» покажут «Проксиму», билет стоит 15 рублей. А попасть на премьеру «Возера радасці» по Мартиновичу можно за 6 - 7 рублей. Получасовой короткометражный фильм белорусского режиссера Алексея Полуяна уже увидели на 15 фестивалях в разных странах. Из книги Мартиновича режиссер взял только небольшой эпизод - о детстве девочки Яси, которая росла в интернате.

- Гэта гісторыя пра жыццё майго бацькі, які рос у інтэрнаце, - рассказывал «Комсомолке» Алексей. - Віктар пайшоў мне насустрач, і я ўдзячны яму за давер. Я патлумачыў, што ёсць у мяне балючая тэма, пра якую хочацца расказаць. Узяў эпізод ягонага рамана, пакінуў зерне і пабудаваў нешта новае. Калі я прапанаваў паглядзець фільм загадзя, Віктар адмовіўся, сказаў, што пачакае прэм’еры.

В кинотеатре «Центральный» почти все билеты стоят 5 - 7 рублей, правда, попасть получится далеко не на все сеансы: на многие все места разобрали.

А в “Falcon Club Бутик Кино” почти на все фестивальные показы можно попасть за 8 рублей (исключение только «Проксима» - билет стоит 15 рублей). В нефестивальное время кинопоход в Falcon обходится примерно в два раза дороже (в зависимости от зала). Для сравнения: вечерний сеанс на популярный фильм «Джокер» стоит 16 рублей, дневной на «Матрицу» - 13, билет на триллер «Они» - 14 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Пятиклассники на фильме про подростковую беременность и младшие школьники на фильмах с субтитрами"

Детская писательница Евгения Пастернак просит учителей сдать билеты.

- Учитель! Будь человеком! Сдай билеты в кассу! Спаси «Лістападзік»! Как же надоела эта непроходимая бюрократическая тупость одних и равнодушие других, - эмоционально пишет Евгения. Вместе с писателем Андреем Жвалевским они в жюри конкурса.

Каждый год история перед кинофестивалем повторяется: некоторые школы выкупают билеты в кинотеатрах. Официально никаких разнарядок нет, но учителя признаются, что так им поручают организовать досуг школьников.

- Четыре года мы бьемся за то, чтобы билеты на фестиваль можно было купить, - делится Евгения Пастернак. - За эти четыре года мы видели многое. Учителей, которые сидят в соцсетях, в то время как их дети стоят в зале на ушах. Ряды подростков в наушниках и в YouTube. Прямо в кинотеатре. Пятиклассников, которых пригоняли на фильм про подростковую беременность, а потом учителя устраивали истерики и требовали остановить сеанс, иранского режиссера - женщину, которая выбегала из зала в слезах, потому что пригнанные старшеклассники ржали на фильме про войну, умирающих от хохота шестиклассников на фильме про холокост... Нет, они не над фильмом смеялись, они сидели спиной к экрану. Детей из начальной школы, которых сотнями приводили на фильмы с субтитрами. Они читать с такой скоростью не могут!

Евгения опубликовала на своей странице в Фейсбуке форму регистрации, которую предлагает заполнить тем, кому не досталось билетов, но кто очень хочет попасть в кино.

- Возможно, это поможет убедить директора кинотеатра в том, что билеты должны быть в кассах, - объясняет Евгения.

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