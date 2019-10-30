В России дорожает гречка, у нас некоторые ценники тоже подросли. Чего ждать?

Из-за плохого урожая поставщики гречки сообщили российским торговым сетям, что поднимают оптовые цены на гречку на 25 - 50%, а на Алтае и вовсе на 80%. Похожая ситуация была семь лет назад. Тогда резкий рост цен на гречку в соседней стране привел к ажиотажному спросу в Беларуси: люди в считаные дни смели с полок магазинов всю крупу. Кто-то закупался для себя, а кто-то покупал более дешевую гречку в Беларуси, чтобы везти ее на продажу в Россию. Чтобы защитить наш рынок, чиновники приняли решение о поднятии цен. Гречка снова появилась в продаже, но вместо 2,5 тысячи неденоминированных рублей стала стоить 5,2 тысячи рублей.

Может ли случиться так, что нынешний неурожай в России опять приведет к гречневому буму в Беларуси? В Минсельхозпроде предполагают, что нет, поскольку в Беларуси с урожаем гречки все в порядке.

- В Беларуси в этом году намолочено 16,2 тыс. тонн гречихи. Кроме того, в крестьянско-фермерских хозяйствах ежегодно собирается от 2,3 до 3,5 тыс. тонн гречихи. Госзаказ составлял в этом году 9 тыс. тонн. По предварительным цифрам уже видно, что он будет выполнен полностью. А значит, обеспечена внутренняя потребность страны в данной культуре, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь Минсельхозпрода Ольга Котишевская.

Белорусская гречка в основном идет на нужды госучреждений - школ, садов, больниц, а также армии. А вот в магазинах отечественная крупа - редкость. Таким образом, хороший урожай в Беларуси еще не говорит о том, что цены на нее не вырастут. В некоторых магазинах гречка уже подорожала. Неделю назад 700-грамовый пакет этой крупы стоил 79 копеек, сегодня на нем стоит ценник 1,19 рубля.

На Алтае оптовые цены на гречку подняли на 80%

Крупный государственный производитель гречки говорит, что предпосылок к резкому скачку цен на данный момент нет, но прогнозировать, как будет развиваться ситуация, не берется:

- Помимо государственных поставщиков, существует много частных предпринимателей и организаций, которые занимаются продажей гречки, - отмечает начальник отдела ресурсов и реализации «Гомельхлебопродукт» Александр Кот. - На них мы никакого влияния не оказываем. Это рынок, рыночные отношения. Поэтому, какие завтра будут цены на внутреннем рынке на гречку, я сказать не могу. Могу лишь подтвердить, что вопросов с обеспеченностью населения гречкой быть не должно.

В одной из крупных белорусских торговых сетей рассказали, что 99% гречки в продаже - российского производства.

- Гречку белорусского производства мы не закупаем, потому что она неприлично дорогая, стоит как сахар. А сейчас гречка пользуется очень высоким спросом, это второй продукт после картошки, - заметила финансовый директор сети, пожелавшая остаться неназванной. - Кстати, белорусская гречка, которая есть в продаже, - это чаще всего российское сырье, расфасованное здесь. По закупочным ценам уже заметно подорожание в России, но мы цены не поднимали. Будем следить за рынком. Если наши конкуренты цены не поднимут, то и мы не будем.

Цены на гречку устанавливает Министерство антимонопольного регулирования и торговли. 29 октября оно приняло постановление о временном ценовом регулировании на гречневую крупу. Максимальная торговая надбавка установлена в размере не выше 25%.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В сельском хозяйстве гречка дешевеет

- В прошлом году цена за тонну гречки 1-го класса была 629 рублей 54 копейки, а в этом году - 566 рублей 59 копеек, - говорит зампред СПК «Заречный-Агро» Викентий Турченик. - Почему она упала, сказать не могу, цену на госзаказ формирует государство. Всю гречку, которую мы выращиваем, отдаем на госзаказ. Выполнять его становится все сложнее, так как все меньше колхозов в Беларуси занимается выращиванием гречихи.

ЦЕННИК «КП»

Сегодня самый дешевый килограмм гречки в магазине одной из популярных торговых сетей можно купить за 1,24 копейки. Крупа средней ценовой категории обойдется в 2 рубля 49 копеек за килограмм.