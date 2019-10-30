Студент-угонщик обсыпал салон авто перцем, чтобы сбить со следа служебную собаку

Студент-второкурсник так боялся опоздать на занятия, что решил угнать машину. История произошла в Орше вечером 20 октября. Двое парней - 23-летний студент второго курса Белорусской государственной сельскохозяйственной академии и его приятель из Орши - отправились в выходной в Витебск. У оршанца была машина, на которой парни катались по городу, пытаясь познакомиться с девушками. К вечеру молодые люди вернулись из Витебска в Оршу. В машине заканчивался бензин, и оршанец даже не смог довезти друга до вокзала - высадил недалеко от него. Когда студент добрался до вокзала и внимательно изучил расписание поездов и автобусов, оказалось, что добраться из Орши в Горки к такому времени, чтобы не опоздать на занятия, у него не получится.

-У парня был с собой универсальный ключ, который он приобрел в интернет-магазине. Этой отмычкой он вскрыл чужой «Фольксваген Пассат», чтобы уехать на нем в Горки. Задачу угонщика облегчило то, что хозяин оставил в автомобиле ключи, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В угнанном «Фольксвагене» бензина было достаточно - около 50 литров, поэтому парень без труда добрался до Горок и не опоздал на пары. Машину оставил в одном из дворов. Чтобы замести следы, он бросил в салон две пустые бутылки из-под безалкогольных напитков, которые валялись неподалеку. Потом подумал: а вдруг милиция будет искать его с собакой - и обсыпал панель и сиденья машины перцем.

Хитрые меры парню не помогли. Момент угона зафиксировали камеры видеонаблюдения, так что найти злоумышленника милиции не составило особого труда. Его вычислили и задержали менее чем за сутки - вечером в понедельник, после занятий в академии, он уже объяснялся с правоохранительными органами.

- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему предстоит ответить также и за то, что он забрал из салона автомобиля магнитолу, - рассказал Виталий Сапроненко. - Ранее у него не было неприятностей с законом.

Кстати, специалисты-кинологи утверждают, что популярный совет спасаться от служебной собаки, пытаясь сжечь ей нюх при помощи перца, могут сработать, только если бросить горсть перца псу прямо в морду. Если просто рассыпать перец в каком-либо месте, собака учует его резкий запах издалека и просто обойдет опасное для чувствительного носа место. В то же время индивидуальный запах человека никуда не девается, и хорошо обученная собака сможет его выделить среди других. В поисках студента-угонщика собаку не применяли - оказалось достаточно видеозаписей.