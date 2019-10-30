Стиральная машина научилась распознавать ткань на ощупь

Бытовая техника умнеет на глазах - компания LG Electronics наделила искусственным интеллектом стиральную машину. Главная особенность новинки - индивидуальный подход к стирке тканей разных типов.

Как устроена стирка в обычной стиральной машине? Мы сортируем белье, загружаем его в барабан и выбираем программу в зависимости от вида ткани (хлопок, синтетика, шерсть и т. д.). Машине все равно, что вы в нее загрузили - майки, постельное белье, махровые полотенца или джинсы. Она будет стирать в том режиме, который назначили вы. Хотя, согласитесь, даже ткань одного вида имеет разные свойства и характеристики. И для стирки, скажем, постельного белья нужен более щадящий режим, чем для стирки джинсов.

В умной стиральной машине все устроено иначе. На начальном этапе все наши манипуляции те же - сортируем, загружаем, выбираем программу для того или иного вида ткани. А дальше включается искусственный интеллект. Встроенная в мотор интеллектуальная система Artificial intelligence Direct Drive - AI DD изучает загруженное белье на мягкость и определяет, какое вращение барабана лучше всего подходит для такой ткани.

Как она это делает? Сравнивает свойства загруженного белья со свойствами, загруженными в ее базу данных. Система использует 20 000 больших данных (Big Data), протестированных на разных типах и сочетаниях тканей. Данные основаны на информации о том, сколько весит та или иная ткань после намокания. Более того, система различает ткани одного вида, поскольку знает, что плотный джинс весит тяжелее, чем тонкий, и выбирает соответствующий режим стирки. Например, при стирке вещей из мягкой деликатной ткани машина использует щадящее вращение (покачивание и распределение). Если ткань плотная и жесткая, то искусственный интеллект остановится на другом алгоритме - очень динамичном вращении (базовый режим и насыщение).

Что нам дает технология AI DD в конечном итоге? Более эффективное и бережное отношение к вещам, особенно к любимым, которые, как известно, стираются намного чаще и, как правило, быстро изнашиваются. С индивидуальным подходом к типу ткани вещи служат намного дольше, и их износ снижается на 18%.

Продажи новой линейки умных стиральных машин стартовали в Беларуси в октябре в сети магазинов «5 элемент». Белорусам доступны две модели с загрузкой барабана на 7 килограммов - LG F2V5HS0W, F2V9HS9W, и модель LG F2V5GS0W c загрузкой до 8,5 кг и режимом «Бесшумная стирка». Стоимость машин с технологией AI DD колеблется в пределах от 1100 до 1400 BYN в зависимости от конфигурации.