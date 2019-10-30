В киноклубе «Артформат» покажут фильм о Юрии Шевчуке. Его лично представит режиссер Павел Селин

Киноклуб «Артформат» - это совместный проект видеосервиса VOKA и сети кинотеатров Silver Screen. Он создан для того, чтобы любители авторского кино могли собраться и на языке оригинала посмотреть фестивальные хиты. А затем познакомиться с их создателями и обсудить то, что покажется важным. На специальные показы будут приглашаться режиссеры, участники съемочного процесса и эксперты в темах, которые поднимаются в кино.

Первым в киноклубе покажут фильм 2018 года «Юра музыкант». Его называют самой масштабной документальной работой о легенде русского рока – основателе и лидере группы «ДДТ» Юрии Шевчуке. Чтобы зафиксировать жизнь и творчество коллектива, съемочная группа сопровождала его на протяжении 11 лет! В фильме собраны фрагменты концертных выступлений «ДДТ» в разные годы и в разных городах, размышления Шевчука о жизни и о том, что же будет с Родиной и с нами.

Фото: архив "КП"

Представит кино автор сценария, режиссер фильма и просто известный российский журналист Павел Селин:

- За эти годы съемки то прекращались, то каким-то чудом возобновлялись. Зачем я это делал? Затем, что для меня Шевчук – своеобразный камертон реальности. Он как никто способен пропустить через себя жизнь и облечь ее в слово. А этот фильм – попытка глазами моего героя увидеть, как изменилась Россия за 11 лет, стихи Шевчука и он сам, его музыка, группа ДДТ», – отметил кинорежиссер.

КОГДА: 3 ноября, 19:00

ГДЕ: зал VOKA CINEMA (ул. Петра Мстиславца, 11)