«Положена ли мне досрочная пенсия?» Отвечаем на актуальные вопросы

К нам на редакционную почту пришло письмо с насущными для многих вопросом:

"Я работала заведующей магазина, пока не ликвидировалось торговое предприятие. До пенсионного возраста остается 1 год и 10 месяцев. Правда ли, что я имею право выйти на досрочную пенсию?", - написала Алла Дмитриевна, читательница kp.by.

Отвечаем:

Да, но нужно соблюсти несколько условий, которые указаны в статье 22 Закона о занятости РБ. Во-первых, до пенсионного возраста вам должно оставаться не более 2-х лет. Во-вторых, вы зарегистрировались в качестве безработного на бирже труда, но там вам не нашли подходящей работы. И разумеется, в трудовой книжке ликвидация должна быть указана причиной увольнения (при увольнении по сокращению другой срок – не менее года до пенсии).

Направить вас на оформление досрочной пенсии может только служба занятости, если вы сами к ним обратитесь. Там вас регистрируют как безработного, платят пособие (около 26 рублей) и в это время ищут вам новое место. Если такое не найдется за 52 недели (это год) – отправят на досрочную пенсию и с недостающим стажем.

Но это все в теории. На практике на рынке труда обычно сильно не хватает работников торговли. Так что вероятно, вам без труда найдут подходящую работу по состоянию здоровья, стажу и опыту. А вот уровень зарплаты может показаться вам слишком маленьким, при этом место работы окажется в другом конце города. Если вы дважды откажетесь от предложенных биржей труда вариантов, куда вас согласятся взять на работу, – с учета безработных вас снимут на год, и в досрочной пенсии откажут.