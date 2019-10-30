2019-10-30T16:55:30+03:00
Экономика
КП Беларусь

Семи коммерческим банкам разрешили выплачивать пенсии и пособия

И теперь банков, где можно будет получать социальные выплаты, стало 12 вместо 5
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Минтруд расширил список банков, где белорусы могут получать пенсиюМинтруд расширил список банков, где белорусы могут получать пенсиюФото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

В Беларуси сегодня работают 24 банка, однако до настоящего времени только пять из них имели право выплачивать пенсии, пособия и выплаты по государственному социальному страхованию: БПС-Сбербанк, Беларусбанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк и Приорбанк.

На протяжении нескольких лет ряд коммерческих банков обращались в Минтруда с просьбой также предоставить им возможность обслуживать социальные платежи, но получали отказ. В сентябре в ситуацию вмешалось Министерство торговли и антимонопольного регулирования, и в результате семи коммерческим банкам было предложено заключить договоры о выплате пенсий и иных социальных выплат. Как только будут завершены все формальные процедуры, белорусы смогут получать пенсии еще в семи банковских структурах: в Белгазпромбанке, БелВЭБе, Паритетбанке, Идея Банке, Банке Дабрабыт, Альфа-Банке и МТБанке.

Таким образом, государственные и коммерческие банковские структуры оказались в равных условиях, что, как считают в Минторговли, будет способствовать развитию конкурентной среды, а значит, и повышению доступности и удобства банковских услуг. Если ранее работающий пенсионер мог иметь зарплатную карточку в одном банке, а пенсионную вынужден был заводить в другом, то теперь он может обслуживаться в одном банке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
"По два-три месяца люди стоят в очереди, и прозрачности нет". Лукашенко возмутился очередями на онкооперации
Во времня раскопок в Гродно нашли печать. Возможно, она принадлежала Владимиру Мономаху
И в Беларуси тоже. Посольства Израиля закрылись из-за спора о деньгах
"День жестянщика": ГАИ рекомендует переобуть машины, не дожидаясь 1 декабря
Лукашенко о миграции медиков: Нас это волнует, но не напрягает
Лукашенко: Смерть матери - чрезвычайное обстоятельство. Этого в нашей стране быть не должно
"Ехал на велосипеде практически посередине проезжей части". Микроавтобус насмерть сбил 9-летнего ребенка
Лукашенко: Надо сделать, чтобы наш врач был оснащен так, как зарубежный
В Беларуси отменили сбор за онлайн-покупку билетов на поезд
Минимальный потребительский бюджет вырастет в Беларуси с 1 ноября
В Куропатах прошла «Ночь расстрелянных поэтов»
Эксперты предлагают сократить декретный отпуск в Беларуси до 2 лет, чтобы помочь ВВП
Возле КГБ прошла акция «Цепь памяти жертв сталинизма»
Из-за военного контингента США у границ Беларуси американские дипломаты встретились с главой Совбеза
ГАИ: «Человека и велосипед поставить на первое место, а автомобиль - на последнее»
Пьяный лидчанин угнал машину директора СТО, в котором был на испытательном сроке
Взрыв на котельной в Жодино: есть пострадавшие
С декабря БелЖД пустит больше поездов в Россию и Европу
На Бали ищут белоруса, который сорвался со скалы во время селфи
Регистрация на выдачу льготных виз в Литву приостановлена
Чтобы не опоздать на занятия, студент угнал авто
Лукашенко: «Картошка якобы убрана. Посмотрите еще раз»
В Витебске доверчивая женщина потеряла почти 1000 долларов - отправила новой подружке в соцсети реквизиты карточки
Лукашенко о «Матерях 328»: Им надо посоветовать вовремя заниматься своими детьми