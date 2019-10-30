Семи коммерческим банкам разрешили выплачивать пенсии и пособия

В Беларуси сегодня работают 24 банка, однако до настоящего времени только пять из них имели право выплачивать пенсии, пособия и выплаты по государственному социальному страхованию: БПС-Сбербанк, Беларусбанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк и Приорбанк.

На протяжении нескольких лет ряд коммерческих банков обращались в Минтруда с просьбой также предоставить им возможность обслуживать социальные платежи, но получали отказ. В сентябре в ситуацию вмешалось Министерство торговли и антимонопольного регулирования, и в результате семи коммерческим банкам было предложено заключить договоры о выплате пенсий и иных социальных выплат. Как только будут завершены все формальные процедуры, белорусы смогут получать пенсии еще в семи банковских структурах: в Белгазпромбанке, БелВЭБе, Паритетбанке, Идея Банке, Банке Дабрабыт, Альфа-Банке и МТБанке.

Таким образом, государственные и коммерческие банковские структуры оказались в равных условиях, что, как считают в Минторговли, будет способствовать развитию конкурентной среды, а значит, и повышению доступности и удобства банковских услуг. Если ранее работающий пенсионер мог иметь зарплатную карточку в одном банке, а пенсионную вынужден был заводить в другом, то теперь он может обслуживаться в одном банке.