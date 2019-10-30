В Беларуси почти на рубль увеличился бюджет прожиточного минимума

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси пересматривают раз в квартал. Последние три месяца он составлял 230,91 рубля. С 1 ноября Минтруда определило новую сумму, которая будет актуальна до конца января 2020 года: 231,83 рубля, что выше предыдущего БПМ на 92 копейки. Но это в среднем. Для разных групп населения бюджет прожиточного минимума различается (см. СПРАВКУ «КП»).

Увеличение БПМ влечет за собой рост минимальных трудовых и социальных пенсий, пособий по уходу за инвалидом первой группы, а также ведет к повышению пособий семьям, воспитывающим детей. Самую весомую прибавку - от 9 до 13 рублей - получат мамы при рождении детей. Единовременная выплата при рождении первого ребенка составит 2318,3 рубля, при рождении второго ребенка и последующих детей - 3245,62 рубля.

СПРАВКА «КП»

Бюджет прожиточного минимума для разных групп населения с 1 ноября»:

Трудоспособное население - 257,86 рубля (прибавка - 81 копейка)

Пенсионеры - 177,79 рубля (прибавка - 1,04 рубля)

Студенты - 224,80 рубля (прибавка - 87 копеек)

Дети до трех лет - 149,63 рубля (прибавка - 2 рубля 45 копеек)

Дети от трех до шести лет - 205,16 рубля (прибавка - 1 рубль 78 копеек)

Дети от 6 до 18 лет - 251,19 рубля (прибавка - 1 рубль).