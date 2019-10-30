Знаменитый американский тяжеловес возвращается в октагон ради боя в Минске с Алексеем Кудиным

Ивент примет 6 декабря столичный спортивно-развлекательный комплекс Falcon Club Arena.

Возглавит бойцовский вечер поединок белорусского тяжеловеса Алексея Кудина и американца Кенни Гарнера. Кудин одержал уже 26 побед в профессиональных смешанных единоборствах, он является многократным чемпионом мира по тайскому боксу и кикбоксингу.

Гарнер представляет легендарный зал из США American Top Team. Всего в ММА Кенни провел 27 боев и одержал 17 побед. 10 раз он отправлял соперников в нокаут. Наибольших успехов американец достиг, выступая в одной из сильнейших организаций мира M-1 Global, став чемпионом промоушена в тяжелом весе. Среди следующих оппонентов Кенни можно выделить известных россиян Шамиля Абдурахимова и Сергея Харитонова. Еще в начале карьеры Гарнер получил прозвище «двойка» за драку в баре, когда нокаутировал противника комбинацией из двух ударов.

Американец сейчас ведет активную подготовку к бою в Минске и делает громкие заявления в сторону оппонента — в стиле ММА.

Алексей Кудин тренируется в сильнейшей белорусской команде ACADEMY MMA, а также участвует в тренировочных лагерях в России с местными бойцами UFC.

Всего на New Fighting Generation 14 запланировано более дюжины боев с участием сильнейших представителей ММА Беларуси и зарубежных стран. Будут определены обладатели чемпионских поясов в нескольких весовых категориях.

Билеты на турнир можно будет приобрести на сайте ticketpro.by.