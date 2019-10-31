«Хотя бы три дня, заодно ноги обмакнуть в Персидский залив»: Лукашенко улетел в Эмираты

Как удалось узнать «Комсомолке», 31 октября в 9:45 президентский Boeing 767 вылетел из Национального аэропорта и взял курс на Объединенные Арабские Эмираты. Свой очередной визит в ОАЭ Лукашенко анонсировал в среду, 30 октября:

- Предстоящая поездка на Ближний Восток станет для меня возможностью на несколько дней отойти от повседневной жизни. Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив, - сказал Александр Лукашенко. - Отпуск не получится. У президента нет заместителей. Хотелось бы побывать в отпуске, как все. Полноценный отпуск - хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни.

Осенний визит Александра Лукашенко в Эмираты уже называют традиционным – президент полетел в ОАЭ уже в седьмой раз. Последние годы Лукашенко брал с собой младшего сына Николая. В этот раз, после двухлетнего перерыва, Лукашенко снова отправился в Эмираты. Кого президент взял с собой, пока не сообщается.

Весной 2018 года на встрече в Белорусском государственном молодежном театре Лукашенко заявил, что в курортных странах может провести максимум полтора дня, а потом его тянет на родину, и что выходных дней у него толком не бывает.

- Даже если и отлучаюсь на неделю, максимум на десять дней в так называемый отпуск, на отпуск - целая программа, - сказал он.

Наверняка Лукашенко вернется из Эмиратов загорелый: в ближайшие 10 дней там будет солнечно и без осадков, дневная температура - +29 +31, ночная +26 +29. Температура воды на курортах Персидского залива - +30 градусов.

ХРОНИКА ПОЕЗДОК ЛУКАШЕНКО В ОАЭ

В 2014 году президент взял с собой старшего сына Виктора и младшего Николая. Известно, что Николай вместе с отцом ходил на экскурсию в Большую мечеть имени шейха Заида, а также играл в хоккей против ветеранов сборной ОАЭ - он забросил две шайбы, а его отец – три.

Николай вместе с отцом ходил на экскурсию в Большую мечеть имени шейха Заида. Фото: пресс-служба президента Беларуси.

В 2016 году отдых и визит Лукашенко длились девять дней. За это время президент провел три встречи, плюс заключительную встречу перед вылетом. На официальной видеохронике кроме белорусского президента мы заметили старшего сына президента Виктора Лукашенко, министра иностранных дел Владимира Макея, министра внутренних дел Игоря Шуневича, министра финансов Владимира Амарина, председателя правления «Банка развития» Сергея Румаса, пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт, двух переводчиков - вероятно, это сотрудники белорусского МИДа, и охранников. О том, что в Эмираты летал младший сын президента Николай не упоминалось. Только в заключительный день визита Николай мелькнул на кадрах государственного телеканала ОНТ.

За всю поездку в ОАЭ в 2016 году Николай Лукашенко попал в кадр объективов лишь единожды. Кадр телеканала ОНТ.

В 2017 году Лукашенко гостил в Эмиратах 13 дней. Интересно, что тогда пресс-служба президента сообщила о визите с задержкой на три дня. В тот год вместе с президентом на Ближний восток улетели его младший сын Николай, старший – Виктор, личный врач президента Светлана Коношенко – она часто сопровождает Александра Лукашенко во время различных мероприятий и в поездках. Также на кадрах засветился помощник президента Николай Корбут, председатель «Банка развития» Сергей Румас и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Известно, что Лукашенко побывал на местном телевидении и в местной больнице.

Согласно анонсу президентской пресс-службы, Лукашенко планировал провести встречу с руководством ОАЭ, а также провести «ряд встреч с представителями власти и бизнес-кругов страны». За время визита сообщалось о двух официальных встречах. На девятый день своего визита Александр Лукашенко неожиданно встретился в формате «без галстуков» с президентом Украины Петром Порошенко, который в те дни находился там с рабочим визитом. А на двенадцатый день визита президент встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном – это младший брат президента страны. Мухаммед возглавляет компанию, которая получила право застраивать территорию недавно снесенного павильона ВДНХ и корпуса больницы в Минске.

ЕСТЬ ВОПРОС

Какие итоги у таких визитов?

В среду, 30 октября, Александр Лукашенко сказал, что с ОАЭ удалось выстроить хорошие отношения. По словам президента, их руководство готово инвестировать в сельское хозяйство Беларуси и организовать закупки продукции.

Хотя экономическое сотрудничество пока происходит на довольно низком уровне. В 2018 году взаимный товарооборот составил 72 миллиона долларов, из которых 58 пришлись на белорусский экспорт, 14 - на импорт. Это совсем немного. Мы продаем в ОАЭ трактора и полуприцепы, а также некоторое сырье: акриловые волокна, присадки к смазочным маслам, хлорид калия. Покупаем в основном сырье: пропилен и полиэтилен, а также лекарства. Кроме того, во время этих визитов пока не проходило встреч на высшем уровне – в частности, с президентом ОАЭ.

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В сентябре в Минск впервые прилетел шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян. С собой на огромном грузовом самолете он привез два vip-вертолета. По некоторым данным, винтокрылые машины использовались для охоты.

Лукашенко ездил в Катар и Эмираты вместе с сыном Николаем. Визит белорусского президента на Ближний Восток продлился девять дней и совпал со школьными каникулами.

Лукашенко понравилось арабское телевидение, местная больница и «сфера туризма». На двенадцатый день своего рабочего визита в ОАЭ Лукашенко, наконец, встретился с руководством страны