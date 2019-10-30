2019-10-30T16:55:30+03:00
Общество
КП Беларусь

«Нам очень нужны кадры»: Польша хочет переманить врачей из Беларуси и Украины

Планируется, что работать можно будет без подтверждения диплома
Оксана БРОВАЧ
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Проблема с врачами обострилась в Польше уже давно.Проблема с врачами обострилась в Польше уже давно.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- Нам очень нужны кадры, в особенности врачи, уже готовые к работе. Такая сокращенная процедура обязательно нужна, - цитирует польская Gazeta Prawna Ярослава Федоровского, главу Польской федерации больниц.

Проблема с врачами обострилась в Польше уже давно - нужны педиатры, анестезиологи, хирурги, врачи «скорой». Медики уезжают работать в Германию, где зарплаты выше, а условия лучше. Лечить поляков с такими темпами скоро будет некому. По данным фонда Watch Health Care, чтобы попасть к врачу в Польше, нужно ждать в среднем 4 месяца. К узким специалистам вроде эндокринологов очередь расписана на два года вперед. Стране не хватает около 30 - 50 тысяч врачей. Заполнить кадровые дыры Польша намерена за счет медиков из Украины и Беларуси.

Для этого подготовили поправки в закон, которые должны упростить трудоустройство врачей из-за границы. Планируется, что иностранцам не нужно будет подтверждать диплом - достаточно будет квалификационного экзамена в клинике. Разрешение на работу будут давать окружные медицинские советы - максимум на пять лет и при наличии заявки от конкретной клиники, которая согласна принять на работу врача из-за восточной границы. Правда, сдавшие экзамен медики не будут иметь таких возможностей, как те, кто подтвердит диплом. Проект закона рассматривает правовая комиссия законодательного совета Польши, о дате его принятия речь пока не ведется.

При существующих правилах подтверждения диплома процедура может затянуться на месяцы и потребовать серьезных финансовых затрат. Плюс у каждой клиники свои требования. А прежде чем подать заявку на то, чтобы практиковать как врач, нужно легализовать пребывание в Польше, сдать языковой экзамен и пройти стажировку.

Начинающий врач, согласно данным анонимного анкетирования, зарабатывает от 3500 злотых - около 1800 белорусских рублей. Врач с 10-летним стажем - от 6000 злотых (3200 бел. руб.).

На новость из Польши отреагировал президент Беларуси Александр Лукашенко.

- Нас это волнует, но не напрягает. Министр говорит, что в течение двух лет вообще эту проблему (нехватки врачей в медучреждениях. - Ред.) снимем. Поэтому, может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно и помогал ей. Силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет. Все равно силой человека не удержишь. Мир глобализируется, миграция огромная, - говорит Лукашенко.

К 2025 году, заявил президент, у белорусских врачей будет двойная зарплата. В сентябре, по данным Белстата, до удержания налогов средняя зарплата в здравоохранении за сентябрь составила 936 рублей.

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