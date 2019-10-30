Александр Лукашенко возмутился очередями по два - три месяца на онкооперации

Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия пансионата в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. В пансионате на 118 одноместных и двухместных номеров будут размещаться граждане, приезжающие на обследование, и пациенты на амбулаторном лечении, которым не требуется специальная медицинская помощь. С ними здесь также могут находиться их сопровождающие.

- Драть шкуру с людей, которые попали в беду, нельзя. Надо сделать для людей. Да, это не должно быть в убыток, окупать здание надо. Но не за счет бедолаг, - заметил президент.

Александр Лукашенко возмутился тем, что люди стоят в очереди на операцию по два - три месяца.

- Сегодня этот центр критикуют: прозрачной очередности нет, кто как решит по операциям, так и будет, люди месяцами стоят для того, чтобы прооперироваться, - сказал Александр Лукашенко, основываясь на данных проверки Комитета госконтроля.

Директор РНЦП Олег Суконко отметил, что в день здесь могут сделать до 100 операций, сообщает БелТА. По его словам, в учреждении готовы проводить еще больше операций, но не все зависит от врачей. Александр Лукашенко поручил разобраться с ситуацией.

Президент также рассказал о…

…зарубежных партнерах

«Я просто хочу сказать, чтобы все услышали: дело президента (со времен Петра I еще) - прорубить окно туда, куда мы считаем нужным. Если президент приехал в Китай, Индию, на Ближний Восток, в Россию, сейчас в Австрию, потом в Латвию мы договаривались, это значит, президент должен дорогу проложить туда. А следом должны пойти те, кто должен продавать свою продукцию, кто должен там покупать и так далее. Вот моя задача».

Президент заметил, что порой чиновники по этой дороге как следует не идут и тогда приходится принимать меры.

«Поэтому приходится еще раз туда ехать договариваться, уже начинаю торговать за других. А потом смотрю: если не шевелятся, так надо их на покой отправлять или еще куда-нибудь".

…желании уйти в полноценный отпуск

Александр Лукашенко признался, что страны Ближнего Востока предпочитают работать не по государственной линии, а через членов семьи.

"Поэтому у меня старший сын в роли помощника постоянно курирует эти сферы. И они на это идут", - объяснил президент. Особенно хорошие отношения сложились с ОАЭ.

В ближайшее время он планирует визит в тот регион, появится и возможность отдохнуть.

"Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив. Отпуск не получится. У президента нет заместителей". "Хотелось бы побывать в отпуске, как все. Полноценный отпуск - хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни".

…праздновании 7 ноября

"Мы сохранили этот праздник и подвели под него соответствующую идеологию: будем заканчивать стройки, уборку урожая, подводить итоги и так далее».

«У нас готовы были тоже сносить памятники, провести декоммунизацию, люстрацию - я это остановил. И мы от этого выиграли".

«Да, был у нас в истории 1917 год. Он к нам пришел с других территорий. Мы жили в Российской империи, были ее частью, свершилась революция, мы начали строить вместе с россиянами и другими первое социалистическое государство. Цели ведь были благородные в 17-м году (вы уже, наверное, это не изучаете, но я как историк глубоко изучал), хорошие цели: что-то народу, что-то крестьянам. Злодеев и олигархов к стенке, повесить - это все было, но было и много чего хорошего".