2019-10-30T17:11:29+03:00
Общество
КП Беларусь

«Не знаем, все ли выживут, но боремся». Жизнь тигров на польско-белорусской границе зависит от бюрократов и денег

Зоопарк в Познани согласился временно приютить тигров - ветеринары оценивают их состояние как трагичное, но попытаются спасти [фото, видео]
Оксана БРОВАЧ
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Тигры истощены, но без оформления нужных документов забрать их в зоопарк нельзя. Фото: Zoo Poznań Official SiteТигры истощены, но без оформления нужных документов забрать их в зоопарк нельзя. Фото: Zoo Poznań Official Site
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- Наши сотрудники на месте застали кошмар. Тигры облеплены собственными экскрементами, истощены. Наш ветеринар оценивает их состояние как трагичное, - поздно вечером 29 октября сообщила в соцсетях директор зоопарка в Познани Эва Зграбчыньска.

Напомним, на белорусско-польской границе застрял грузовик с 10 тиграми. Их везли из Италии в Россию. Через белорусскую границу животных не пропустили: у водителя не было оригиналов сопроводительных документов.

Животные почти неделю провели в пути. Все это время они находились в тесных клетках, их кормили сырой магазинной курицей. Один тигр погиб от истощения. Остальные доехали в плачевном состоянии. Польский ветнадзор, пока грузовик находится на парковке у погранперехода, стал оперативно искать варианты спасения животных. На призыв о помощи отозвался зоопарк в Познани.

Тигры в тесных клетках без нормальной еды, питья, возможности двигаться провели больше недели. Фото: Zoo Poznań Official Site

Тигры в тесных клетках без нормальной еды, питья, возможности двигаться провели больше недели. Фото: Zoo Poznań Official Site

Специалисты зоопарка не смогли сразу оказать животным первую помощь.Для того, чтобы накормить их мясом, дать им пить и лекарства, переставить клетки, пришлось до утра ждать разрешения.

Дальнейшая судьба тигров зависит от финансирования и бюрократии. Дело в том, что зоопарк не может себе позволить забрать всех хищников – это слишком затратно. Деньги нужны на транспорт, оборудование карантинной площадки, питание, лечение… В связи с этим Познаньский зоопарк объявил сбор пожертвований на спасение тигров. Но прежде, чем взять тигров на передержку в зоопарк, нужно решить бумажные вопросы.

- Если получим официальные документы о передаче животных, не оставим их, не будем выбирать, спасаем целую группу! Заместитель мэра города Бартош Гусс дал зеленый свет. Тигры в конечном итоге попадут в замечательный центр AAP в Испании, - поделилась последними новостями директор зоопарка в Познани. - Мы не знаем, скольким животным в реальности удастся выжить, поскольку они в трагичном состоянии. Тут в течение нескольких дней до приезда адвокатов зверей из Испании мы будем котов лечить, кормить, поить.

Тигры в тесных клетках без нормальной еды, питья, возможности двигаться провели больше недели.Источник: Zoo Pozna Official Site

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