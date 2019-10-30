Андриевский в «Сочи» начал с победы: «Будем бороться за плей-офф»

В начале недели Александр Андриевский официально вступил в должность главного тренера «Сочи». Так он вернулся в КХЛ. Ранее он работал с минским «Динамо» и «Адмиралом», который дважды выводил в плей-офф. В прошлом сезоне возглавлял «Сибирь»: поднял команду с последнего места в лиге на девятое и до конца боролся за плей-офф. Но с ним решили не продлевать контракт. Летом минское «Динамо» объявило, что Андриевский возглавит команду, однако дело до подписания контракта не дошло.

- Контракт рассчитан до конца сезона. Задачи у нас не поменялись. На данный момент это выход в плей-офф, – сказал гендиректор «Сочи» Воропаев.

В первом матче при Андриевском «Сочи» обыграл «Салават Юлаев» - 3:1.

- С нашей стороны мне понравилось желание команды бороться, играть. Шли, начиная с первого периода, по нарастающей. Понравилось, что немножко меняли тактику команды – это хорошо восприняли, и это радует. Всех с победой, готовимся к следующим играм, - сказал Андриевский после игры.

«Сочи» с 19-ю очками идет на десятом месте в Западной конференции.