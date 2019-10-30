Дарья Домрачева будет готовить китайцев на норвежском снегу

Дарья Домрачева опубликовала в своем Инстаграме несколько снимков со сборов команды Китая по биатлону. Напомним, Дарья и Оле-Эйнар Бьорндален в сентябре подписали контракт на три года и будут готовить китайцев с прицелом на Олимпиаду-2022, которая пройдет в Пекине.

- Вернулись из продолжительной поездки в Китай, Внутренняя Монголия (автономный район на севере Китая. - Ред.) поразила нас своими красивыми пейзажами и сильным ветром. Интересный рабочий процесс, полный ежедневных задач на своем пути. Несколько дней разобрать/собрать сумки, и с нетерпением ждем норвежского снега (вероятно, там пройдет завершающая часть подготовки к сезону. - Ред.), - написала Домрачева.

Она успевает отмечать не только местную природу и подготовку спортсменов, но и архитектуру. Что неслучайно, ведь Дарья выросла в семье архитекторов.

- Во время нашего короткого пребывания в Пекине мы не могли не посетить детское пространство, получившее престижную архитектурную премию за свой дизайн. И мы согласны с жюри конкурса! Нам понравилось!

Кстати, со сборной Китая также будут работать норвежские сервисмены. Похоже, это выгодно обеим сторонам.

- Продает ли Норвегия свое конкурентное преимущество? Норвегия продает услугу, которую мы покупаем, а Китай предоставляет ресурсы, чтобы Союз биатлонистов Норвегии мог продолжать развиваться в течение следующих трех лет, - цитирует Бьорндалена NRK.

- Это улучшит нашу финансовую ситуацию, и мы сможем обеспечивать то же качество лыж, что было у нас в последние годы, - сказал менеджер Тобиас Дал Фенре, возглавляющий сервисную бригаду сборной Норвегии.