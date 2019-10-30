2019-10-30T18:08:33+03:00
Спорт
КП Беларусь

Три девушки модели показали грудь на бейсбольном матче. Наказание не заставило долго ждать

Руководству лиги эта акция не понравилась, а вот болельщики были в восторге [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
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Популярные в соцсетях модели разделись на бейсбольной матче. Фото: соцсетиПопулярные в соцсетях модели разделись на бейсбольной матче. Фото: соцсети
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В начале недели в бейсбольной лиге MLB состоялся матч плей-офф между «Вашингтон Нэшнлс» и «Хьюстон Астрос» (счет 1:7).

Матч обсуждают во всем мире, потому что модели Джулия Роуз, Лорен Саммерс и Кайла Лорен во время игры оголили грудь. Вскоре руководство MLB наказало девушек, пожизненно запретив им посещать любые матчи под эгидой лиги, так как на майках девушек было название американского журнала и акцию расценили как рекламу.

А вот болельщикам на трибунах такая инициатива пришлась по вкусу. Судите сами.

MLB расценила акцию девушек как рекламу и запретила в будущем посещать матчи, но болельщикам такой перформанс понравился. Фото: twitter.com/barstoolsports

MLB расценила акцию девушек как рекламу и запретила в будущем посещать матчи, но болельщикам такой перформанс понравился. Фото: twitter.com/barstoolsports

Лорен Саммерс в своем Твиттере написала, что деньги, полученные от SHAGMAG, модели направят на оплату счетов женщин, которые борются с раком груди.

Три девушки модели показали грудь на бейсбольном матче. Источник: twitter.com/JuliaRose_33

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