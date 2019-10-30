Три девушки модели показали грудь на бейсбольном матче. Наказание не заставило долго ждать

В начале недели в бейсбольной лиге MLB состоялся матч плей-офф между «Вашингтон Нэшнлс» и «Хьюстон Астрос» (счет 1:7).

Матч обсуждают во всем мире, потому что модели Джулия Роуз, Лорен Саммерс и Кайла Лорен во время игры оголили грудь. Вскоре руководство MLB наказало девушек, пожизненно запретив им посещать любые матчи под эгидой лиги, так как на майках девушек было название американского журнала и акцию расценили как рекламу.

А вот болельщикам на трибунах такая инициатива пришлась по вкусу. Судите сами.

MLB расценила акцию девушек как рекламу и запретила в будущем посещать матчи, но болельщикам такой перформанс понравился. Фото: twitter.com/barstoolsports

Лорен Саммерс в своем Твиттере написала, что деньги, полученные от SHAGMAG, модели направят на оплату счетов женщин, которые борются с раком груди.