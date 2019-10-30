«Вот так надо относиться к женщинам!» Что увидели белорусы в выступлении грузинских танцоров

Грузинским танцорам и музыкантам «Сухишвили» хватило двух часов, чтобы показать, почему эту страну и этот народ невозможно не любить. Харизма, смелость, ловкость, романтичность, восхищение женщиной - все это красиво и понятно было преподнесено на языке танца.

Они высоко подпрыгивают и на несколько секунд словно "зависают" в полете.Фото allstars.by

Все началось с лезгинки - с мелодии, которую знают все. Танец мгновенно раскачал зал, покорив жгучим темпераментом, поразительной синхронностью и красотой движений. Дальше - больше.

Вот один за другим нога в ногу выходят танцоры, двигаясь с грациозностью пантер. Три, четыре, пять…. на пятнадцатом я сбиваюсь со счета, и уже не важно, сколько их. Ведь это воины, которым ничего не страшно. Они выслеживают врага, вступают в бой, побеждают. Этот завораживающий пластический «театр военных действий» - танец воинов хоруми, который стал в свое время визитной карточкой ансамбля.

Каждый танец - лаконичный этюд на тему «Все о Грузии». Танец самаия - в честь Царицы Тамары. Исполняют его три красивые женщины в коронах, олицетворяя три лика легендарной Царицы. Танец, похожий на ожившую сказку, почти загипнотизировал. Но вот снова на сцене вихрь эмоций, кураж и в буквальном смысле полетели искры - это уже танец-поединок, в котором мужчины демонстрируют отличное владение саблями.

Танец, посвященный царице Тамаре - как ожившая фреска. Фото allstars.by

Танцоры «Сухишвили» вообще делают легко и играючи все то, что для обычного человека просто недосягаемо. Они танцуют на пальцах (не на пуантах!), с размаху падают на колени и мгновенно подхватываются, чтобы высоко подпрыгнуть. Они на несколько секунд зависают в прыжке в воздухе, как будто на эти мгновения гравитация отключилась специально для них. Они искренне улыбаются во время сложнейших танцевальных трюков, требующих сосредоточенности и концентрации. Вот не просто так «Сухишвили» называют восьмым чудом света!

И снова полет в танце! Фото allstars.by

Зрителям сложно сдержать эмоции. То и дело слышу позади обмен мнениями. «Смотри, они же боготворят своих женщин. В танце все вокруг них увиваются, а прикоснуться - ни-ни! - восхищенно говорит одна барышня другой. - Но как обхаживают, как смотрят на них! Вот так надо относиться к женщинам!..»

Те, кто сидит поближе, могут рассмотреть в деталях костюмы танцоров. И есть на что смотреть! Ткани, крой, украшения, отделка - видно, что все это стоит недешево и создано со вкусом и с любовью.

От сражения искры летели! Фото allstars.by

Конечно, самые потрясающие наряды - женские. Но это не только длинные - в пол - платья, под которыми не видно, как танцовщица перебирает ножками, отчего кажется, что она плывет по невидимой реке или плавно катится на колесиках. Ведь грузинские женщины могут не только плыть лебедушкой, но и лихо выплясывать быстрые зажигательные танцы.

Градус зрительского восторга нарастает. И музыкантам, которые дали танцорам передышку и сыграли что-то очень ритмичное, многие аплодируют стоя.

Кстати, музыканты - это часть «Сухишвили». Танцоры выступают только под живую музыку!

И кинжалы у них настоящие! Бутафорские ни за что бы не воткнулись так в пол, как того требует ритуальный танец ханджлури. Это древний танец пастухов, в котором они соревнуются в ловкости.

Грузинские девушки умеют танцевать не только лиричные танцы в длинных платьях. Фото allstars.by

Помните, как в фильме «Мимино» незабвенный Валико и его приятель армянин пытались перетанцевать друг друга в ресторане? Ничего удивительного, ведь состязание в танцах горских народов - это традиция. И для финала «Сухишвили» приберегли именно танец-соревнование, в котором нам в лучшем виде показали все самые яркие приемы и трюки. Это была ударная доза грузинского драйва, удостоенная самых бурных аплодисментов. Танцоры исполнили еще несколько трюков на бис, и на очередной поклон под крики «браво!» на сцену вышли Нино и Илико Сухишвили, руководители коллектива, внуки легендарных его основателей. С большим букетом роз поприветствовать и поблагодарить земляков за концерт вышел посол Грузии в Республике Беларусь Валерий Кварацхелия. Ведь «Сухишвили» - это действительно гордость и национальное достояние Грузии.