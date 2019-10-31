"Танцуют все". Владимир Пресняков в Минске смел партер

50-летие Владимир Пресняков отметил больше года назад – но в Минск с юбилейным концертом доехал только сейчас. Из длинноволосого блондина с плакатов, мечты всех девочек 90-х, Пресняков превратился в довольно плотного мужчину со встрепанной короткой стрижкой, которому все труднее дается фирменный фальцет.

В зале была атмосфера дискотек 90-х.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Он вышел в сопровождении целой толпы музыкантов – на сцене одновременно находились 11 человек, включая двух хорошеньких бэк-вокалисток – рыженькой и беленькой. В течение всего концерта они четко следовали своим ролям: рыженькая радовалась как Арлекин и призывала публику к танцам, а беленькая как Пьеро грустила. Позади на экране то и дело эффектно возникал большой портрет Владимира, на котором он, обхватив голову руками, как бы вопрошал: «как, опять 50»?!

Публика не могла усидеть на своих местах в партере.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В зале была атмосфера дискотек 90-х.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Организаторы концерта, прикинув, видимо, что поклонники Преснякова - его ровесники, организовали посреди танцпола в Prime Hall партер со стульями. Но не тут-то было! Уже на третьей песне (а это был «Замок из дождя») Пресняков настойчиво повторил «белый танец» - и пары, виновато поднимаясь, закружились в проходах. А уж относительно новый хит «Неземная» сорвал со своих уютных мест добрую половину зала. Охрана пыталась вежливо усаживать их обратно, но Пресняков, дотянувшись прямо со сцены до крутого плеча бодигарда, показал ему - мол, не надо, оставь людей в покое.

На сцене одновременно находилось 11 человек.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Публика была в восторгеФото: Павел МАРТИНЧИК

- Можно вас попросить встать, - обратился он к тем немногим, кто еще сидел. Танцуют все! И грянул «Ночкой темной». Ну как грянул… Было весело, но даже бэки и ощутимая вокальная поддержка саксофониста не спасали от осознания, что Пресняков поет, как бы это мягче выразиться, мимо нот. Впрочем, любят его точно не за выдающиеся вокальные данные.

Владимир Пресняков в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Владимир Пресняков в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

За первые полвека Владимир не растерял харизму и не вычерпал море своего обаяния – а разве не за этим пришли на концерт минчанки, да еще и притащили свои половинки. А уж когда начались старые добрые хиты «Зурбаган», «Недотрога», «Стюардесса по имени Жанна», «Аэропорты», равнодушных в зале не осталось. Ушли в отрыв даже те, кто в последний раз, быть может, танцевал еще в прошлом веке на школьных дискотеках. Завершился концерт песней «Я буду помнить». Мы тоже будем, Володя!

Букет роз любимому артисту.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Владимир Пресняков в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК