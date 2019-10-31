"Танцуют все". Владимир Пресняков в Минске смел партер
50-летие Владимир Пресняков отметил больше года назад – но в Минск с юбилейным концертом доехал только сейчас. Из длинноволосого блондина с плакатов, мечты всех девочек 90-х, Пресняков превратился в довольно плотного мужчину со встрепанной короткой стрижкой, которому все труднее дается фирменный фальцет.
В зале была атмосфера дискотек 90-х.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Он вышел в сопровождении целой толпы музыкантов – на сцене одновременно находились 11 человек, включая двух хорошеньких бэк-вокалисток – рыженькой и беленькой. В течение всего концерта они четко следовали своим ролям: рыженькая радовалась как Арлекин и призывала публику к танцам, а беленькая как Пьеро грустила. Позади на экране то и дело эффектно возникал большой портрет Владимира, на котором он, обхватив голову руками, как бы вопрошал: «как, опять 50»?!
Публика не могла усидеть на своих местах в партере.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В зале была атмосфера дискотек 90-х.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Организаторы концерта, прикинув, видимо, что поклонники Преснякова - его ровесники, организовали посреди танцпола в Prime Hall партер со стульями. Но не тут-то было! Уже на третьей песне (а это был «Замок из дождя») Пресняков настойчиво повторил «белый танец» - и пары, виновато поднимаясь, закружились в проходах. А уж относительно новый хит «Неземная» сорвал со своих уютных мест добрую половину зала. Охрана пыталась вежливо усаживать их обратно, но Пресняков, дотянувшись прямо со сцены до крутого плеча бодигарда, показал ему - мол, не надо, оставь людей в покое.
На сцене одновременно находилось 11 человек.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Публика была в восторгеФото: Павел МАРТИНЧИК
- Можно вас попросить встать, - обратился он к тем немногим, кто еще сидел. Танцуют все! И грянул «Ночкой темной». Ну как грянул… Было весело, но даже бэки и ощутимая вокальная поддержка саксофониста не спасали от осознания, что Пресняков поет, как бы это мягче выразиться, мимо нот. Впрочем, любят его точно не за выдающиеся вокальные данные.
За первые полвека Владимир не растерял харизму и не вычерпал море своего обаяния – а разве не за этим пришли на концерт минчанки, да еще и притащили свои половинки. А уж когда начались старые добрые хиты «Зурбаган», «Недотрога», «Стюардесса по имени Жанна», «Аэропорты», равнодушных в зале не осталось. Ушли в отрыв даже те, кто в последний раз, быть может, танцевал еще в прошлом веке на школьных дискотеках. Завершился концерт песней «Я буду помнить». Мы тоже будем, Володя!
Букет роз любимому артисту.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Публика была в восторге.Фото: Павел МАРТИНЧИК