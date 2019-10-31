2019-10-31T15:11:12+03:00
Общество
КП Беларусь

У женщины в поезде украли кроссовки - милиция сумела разыскать их дома у ее попутчицы

Кроссовки с лейблом Reebok оказались недорогой подделкой под известный бренд
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Попутчица жительницы Могилевской области не смогла пройти мимо этих кроссовок. Фото: grodno.mvd.gov.byПопутчица жительницы Могилевской области не смогла пройти мимо этих кроссовок. Фото: grodno.mvd.gov.by
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Казусная история произошла, когда жительница Могилевской области ехала на похороны в Гродно. Пассажирка проснулась и обнаружила, что исчезли кроссовки, которые она поставила на полу под полкой. Запасной пары у дамы не было. Нужно было решить, как без обуви покинуть вагон.

- Женщине даже предлагали вариант с бахилами, но, к счастью, у пассажиров из соседнего купе нашлись запасные тапочки, - сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Позже на вокзал приехали родственники и привезли ей обувь. А пропажей кроссовок занялись правоохранители. Опросив пассажиров, стражи порядка выяснили, что к пропаже может быть причастна попутчица потерпевшей, которая вышла из поезда в Ивьевском районе. У нее дома и нашли похищенную обувь!

По словам потерпевшей, ее кроссовки фирменные - бренда Reebok. Но похищенная обувь все-таки оказалась недорогой подделкой под известный бренд. На воровку составили административный протокол по статье 10.5 КоАП РБ «Мелкое хищение». Женщине грозит штраф или административный арест.

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