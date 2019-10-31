Мама 5-летнего мальчика из Гродно, который пропал вместе с отцом: «Хотя бы узнать, что с ними все хорошо»

Дни идут, а о малыше и папе нет новостей. Напомним, 5-летний Михаэль Витольдович Якимчик в Гродно пропал 28 октября утром. Отец мальчика забрал Михаэля из детсада №78, но домой так и не вернулся. Известно, что мужчина имеет проблемы с сердцем. Об их местонахождении ничего не известно до сих пор. Ребенка ищет милиция и поисково-спасательный отряд "Ангел".

Как узнала «Комсомолка», родители Михаэля в разводе. Отец регулярно видел своего сына.

- К сожалению, пока никаких новостей, - рассказала «Комсомолке» тетя мальчика Елена. – Телефон отца племянника недоступен. По словам женщины, отец Михаэля взял взаймы 5 тысяч рублей и забрал вещи из своей квартиры.

- Я на телефоне все время, - говорит мама мальчика Людмила. - Пока только домыслы, где они. Я прошу знакомых молиться, чтобы с ним и его отцом было все хорошо. Просто надеемся на лучшее и ждем. Я не препятствовала их встречам. Он забирал его из садика в понедельник, среду каждую неделю. К шести вечера он приводил сына домой. В воскресенье он водил его в костел. Хочу сказать отцу сына только следующее: я очень волнуюсь за его состояние здоровья и за состояние – психическое и физическое – ребенка. Я очень люблю сына. Я очень их жду! Я жду просто хотя бы от них новости, что у них все хорошо.

Как рассказывает Людмила, ребенка ее бывший муж регулярно видел. По словам женщины, у отца мальчика плохое здоровье, очень плохие жизненные показатели. И из-за этого она тоже очень переживает.

- Следователи меня успокаивают. Говорят, чтобы я держала при себе телефон.

Если вы знаете, где находится ребенок, позвоните по телефону: (80152) 79-68-06 или по короткому номеру 102. Фото: grodno.mvd.gov.by

В день пропажи Михаэля Людмила звонила бывшему мужу, но он трубку не брал. В садике ей сказали, что мальчика забрал отец.