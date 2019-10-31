5 советов от диетолога: сколько воды пить маме и малышу и как пряности помогут сбросить вес

Именно семинаром на острую и всегда обсуждаемую тему питания мамы и ребенка открылась серия образовательных семинаров от MAMA PRO. В ТЦ «МОМО» в специальной зоне прошла открытая лекция в формате «вопрос - ответ», где каждая мама смогла получить практически индивидуальную консультацию от практикующего врача-диетолога. И если о соотношении белков, жиров и углеводов и потреблении воды женщины были наслышаны, то о том, как ускорить похудение, разогнать метаболизм и сохранить здоровый рацион в семье, узнать были не против. И вот какими советами поделилась эксперт.

1. Больше белковой пищи

Первый фактор, от которого зависит метаболизм (он же обмен веществ, прямым образом влияющий на вес) - это термический эффект пищи (то есть количество ккал, необходимое для переваривания и усвоения еды). И белковая пища в этом помогает: чем ее больше в рационе, тем быстрее метаболизм, ведь 30% калорийности белка тратится организмом на его переработку.

Если говорить о белке в детском рационе, то вводить этот строительный материал для организма нужно с хороших сортов мяса (индейка, кролик, говядина). Когда ребенок ест самостоятельно и с общего стола, то можно делать мягкие паровые котлетки из курицы, смешивая с говяжьим фаршем, индейки, утки, мясные запеканки с овощами (брокколи, цветной капустой).

Марта Марудова поделилась актуальными рецептами поддержания здоровья мам и детей.

2. Сохраняем режим

Факт: регулярное питание 3 - 6 раз в день гарантированно ускоряет обменные процессы и приводит к снижению веса.

3. Не боимся острой и пряной пищи

Гвоздика, перец чили, хрен, горчица, фенхель, корица, чеснок, имбирь, женьшень, курага, куркума - все эти специи недооценены в нашей стране. На переработку сдобренной натуральными приправами пищи организм тратит больше энергии, тем самым мы разгоним метаболизм и похудеем быстрее. Такой секрет не всегда актуален в рационе маленького ребенка, но для рациона мамы подойдет отлично.

4.Пьем воду...

Вода - основа жизни и хорошего метаболизма. Доказано, что употребление от 1,5 л воды в день позволяет сжигать 17500 ккал, а это 2,5 кг жира в год! Как можно раньше приучаем пить воду и ребенка. Когда у малыша нет альтернативы - например, в виде сладкой газировки, то ребенок с удовольствием выпьет водичку.

5. ...и натуральный зеленый чай

Оказывается, он помогает сбросить вес за счет увеличения скорости окисления жиров. Но только при энергодифиците! Если же человек переедает, то сколько зеленого чая не пей - это не поможет ни похудеть, ни разогнать метаболизм.

Чтобы усвоить полученные знания, мамы вместе с экспертом отправились в магазин. На полках они нашли правильные конфеты без сахара, которые смело можно давать детям, правильные пирожные, научились выбирать зелень, мясо и молоко. Теперь такую правильную продуктовую корзину (в которой есть даже сладкое без вреда для фигуры!) может собрать каждая мама сама. И это будет классный вариант не только для худеющей мамы, но и для здорового папы и малышей.

Теперь такие открытые мероприятия для мам и пап проект MAMA PRO совместно с партнерами «Гиппо» и «Белмаркет» будет проводить на постоянной основе. Идея таких лекций реализуется в рамках большой городской акции «Подарочная коробка MAMA PRO».

СПРАВКА: акция «Подарочная коробка MAMA PRO» стартовала в октябре, на День матери, и продлится до мая. За время проведения планируют раздать 14 тысяч подарочных коробок с вещами первой необходимости и средствами гигиены в роддомах столицы. Такую инициативу реализовал совместно с Министерством здравоохранения РБ проект о современном материнстве MAMA PRO.