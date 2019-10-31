2019-10-31T13:50:21+03:00
Общество
КП Беларусь

«Приехали... В страшном стрессе, без воли и желания жить»: несчастных тигров с белорусско-польской границы привезли в зоопарк

Специалисты пытаются спасти 9 животных, но увы, еще один тигр при смерти, а другой обезумел. За дело взялась прокуратура
Оксана БРОВАЧ
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Состояние тигров критическое, но зоопарк надеется их спасти. Фото: Zoo Poznań Official SiteСостояние тигров критическое, но зоопарк надеется их спасти. Фото: Zoo Poznań Official Site
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- Приехали. Худые, обезвоженные, с впалыми глазами, шерсть облеплена экскрементами, ожоги от мочи, в тотальном стрессе, без воли и желания жить. Искривленные хребты, страшный смрад в машине. Обиженные, страдающие, - так характеризуют состояние животных специалисты зоопарка в Познани.

Городские власти Познани помогли зоопарку, который согласился спасти застрявших на границе тигров, решить бюрократические вопросы. Тигров привезли в зоопарк к утру 31 октября. Грузовику с хищниками на польских автострадах полиция давала приоритет, как машине скорой помощи. Фуру даже освободили от оплаты за дорогу.

Двоих из девяти тигров уже отправили на временное пребывание в зоопарк в Чухлове под опеку врача и сопровождающего. Еще двоим нашли место в сарае. Их напоили, накормили, обложили соломой и оставили отдыхать.

Тигры приехали в Познань. Фото: Zoo Poznań Official Site

Тигры приехали в Познань. Фото: Zoo Poznań Official Site

- И кошмар, с которым нам приходится сталкиваться с самого утра - в разваливающейся клетке тигр обезумел от стресса и ведет себя агрессивно. Его клетка загораживает доступ к остальным. В остальных клетках звери в плохом состоянии, но живы. В одной - нет признаков жизни, - рассказывают в зоопарке.

Из соображений безопасности сотрудники зоопарка приняли решение попробовать переставить клетку с агрессивным тигром и получить доступ к остальным.

- Ситуация драматичная. Состояние животных очень плохое, - заключают врачи.

Зоопарк в Познани объявил сбор пожертвований на спасение тигров. Зоопарки во Вроцлаве и мэр Варшавы внесли на благотворительный счет 20 тысяч злотых это больше 4,5 тысячи евро. Деньги жертвуют также бизнесмены и все неравнодушные люди.

Реабилитационный заповедник AAP в Испании согласился принять 5 тигров после того, как их приведут в чувства в Познани. Еще двое отправили в зоо в Чухлове. Двоих самых истощенных оставят в Познани.

Тигры в очень плохом состоянии. Фото: Zoo Poznań Official Site

Тигры в очень плохом состоянии. Фото: Zoo Poznań Official Site

А В ЭТО ВРЕМЯ

В дело вмешалась прокуратура Польши. Она разбирается в ситуации для возможного возбуждения уголовного дела за жестокое обращение с животными.

- В настоящее время мероприятия проводятся в объеме, необходимом для определения всех обстоятельств, в том числе того, имеем ли мы дело с преступлением издевательства над животными, - заявила польскому агентству PAP представитель окружной прокуратуры в Люблине Агнешка Кемпка. Дело находится на рассмотрении в районной прокуратуре Бялой-Подляске.

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