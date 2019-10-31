2019-10-31T17:03:18+03:00
Экономика
КП Беларусь

Новый рекорд: белорусы должны банкам почти 13,5 миллиарда рублей

Больше всего люди берут в долг на покупку и строительство жилья
Виктор ПАЖИТОК
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Только в этом году белорусы одолжили у коммерческих банков 1 миллиард 747 миллионов рублейТолько в этом году белорусы одолжили у коммерческих банков 1 миллиард 747 миллионов рублейФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Национальный банк подсчитал, что обязательства белорусов перед банками выросли за октябрь на 271,4 миллиона рублей, а всего с начала года - на 1 миллиард 747 миллионов рублей. В итоге общий объем выданных коммерческими банками кредитов на сегодняшний день составляет 13 миллиардов 343,4 миллиона рублей. Эта сумма - все без исключения кредиты: потребительские займы, кредиты на недвижимость, автокредиты и даже карты рассрочек.

Львиную долю долга людей перед банками составляют кредиты на покупку или строительство жилья - 8 миллиардов 85,7 миллиона рублей. С начала этого года банки дали в долг на эти цели 874,5 миллиона рублей.

Почти столько же выдано с января по октябрь и потребительских кредитов - на 872,4 миллиона. Общий долг белорусов по этой статье - 5 миллиардов 257,7 миллиона рублей. Согласно статистике МАРТ, около 16% товаров в розничной сети белорусы покупают в кредит.

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