Новый рекорд: белорусы должны банкам почти 13,5 миллиарда рублей

Национальный банк подсчитал, что обязательства белорусов перед банками выросли за октябрь на 271,4 миллиона рублей, а всего с начала года - на 1 миллиард 747 миллионов рублей. В итоге общий объем выданных коммерческими банками кредитов на сегодняшний день составляет 13 миллиардов 343,4 миллиона рублей. Эта сумма - все без исключения кредиты: потребительские займы, кредиты на недвижимость, автокредиты и даже карты рассрочек.

Львиную долю долга людей перед банками составляют кредиты на покупку или строительство жилья - 8 миллиардов 85,7 миллиона рублей. С начала этого года банки дали в долг на эти цели 874,5 миллиона рублей.

Почти столько же выдано с января по октябрь и потребительских кредитов - на 872,4 миллиона. Общий долг белорусов по этой статье - 5 миллиардов 257,7 миллиона рублей. Согласно статистике МАРТ, около 16% товаров в розничной сети белорусы покупают в кредит.