Новости образования: в школу вернут военруков, а патриотическое воспитание будет не только у мальчиков, но и девочек

Очередная новость от Минобразования. На коллегии «О выполнении поручений главы государства в системе образования» министр образования Игорь Карпенко заявил:

- В учреждениях общего среднего образования планируется ввести должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию, пояснив, что «главой государства поставлена задача усилить воспитательную работу с подростками и молодежью, - процитировала министра БелТА.

Напомним, в марте замначальника Управления информации Главного управления идеологической работы Минобороны полковник Денис Федоров сообщил: «В белорусских школах планируют ввести должность замдиректора по патриотическому воспитанию».

Откуда растут ноги, было очевидно: все меньше юношей горят желанием служить в армии, в которую уже не первый год жесткий недобор.

Кстати, тогда за инициативу взялись вполне серьезно. Чиновники отчитывались, что пересмотрели учебные программы по «допризывной и медицинской подготовке» для 10 - 11-х классов и пополнили учебно-материальную базу. Обещали даже передать макеты автоматов АК-74 в центры допризывной подготовки, а для учителей собирались организовать курсы на базе Военной академии.

Мы задались вопросами. Чем мартовское заявление отличается от нынешнего? И изменилось ли что-нибудь в плане патриотического воспитания с тех пор, когда за эту тему усиленно взялись сразу два ведомств - Минобороны и Минобразования?

Сельский учитель: «Ничего не изменилось»

- У нас допризывную и медицинскую подготовку преподает учитель труда, - рассказал нам сельский учитель из белорусской глубинки. - Каких-то серьезных изменений с марта не заметил. Есть класс для занятий по допризывной подготовке. Из материально-технического оборудования - в основном таблицы и картинки. Специальной подготовки педагог не проходил. Он служил в армии, есть звание и считается, что этого достаточно. На допризывную подготовку выделяется час в неделю, а летом старшеклассники проходят так называемые полевые сборы: учатся строевому шагу и обучаются военным навыкам. Будем надеяться, что после нововведения улучшится хотя бы материально-техническая база кабинета.

Минобразования: «Новые специалисты всерьез возьмутся за патриотическое воспитание школьников»

- В марте речь шла о введении в школах должности заместителя директора по патриотическому воспитанию, а уже сейчас говорят о руководителях по военно-патриотическому воспитанию. Что изменилось? - поинтересовались мы у Министерства образования.

- Изменилась формулировка, но не значимость и функция человека на новой должности. Пока что введение в штатное школьное расписание нового специалиста только обсуждается, - пояснила «Комсомолке» пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая.

- Какие функции лягут на руководителя по военно-патриотическому воспитанию?

- Он будет вести допризывную и медподготовку у юношей, готовить их к спартакиаде «Защитник Отечества», а также будет отвечать за патриотическое воспитание всех остальных школьников.

- То есть специалист будет заниматься не только с юношами 10 - 11-х классов?

- Безусловно. Заниматься будет и с мальчиками, и с девочками всех возрастов. Формы и методы работы могут быть самыми разными. В том числе забота о ветеранах, благоустройство захоронений и воинских могил, изучение истории воинских частей и соединений, действующих партизанских отрядов и подпольных групп в годы Великой Отечественной войны, организация «звездных походов»… Это далеко не полный перечень той работы, в которую должен быть вовлечен каждый учащийся.

- Ходят слухи, что теперь старшеклассников будут привлекать даже к военно-спортивным учениям.

- Ничего конкретного сказать не могу. Но однозначно со школьниками будут проводить работу по повышению престижа военной службы среди учащихся. Планируется также усилить взаимодействие школ с воинскими частями.

- Допризывную и медподготовку в школах часто ведут преподаватели других предметов: историки, физруки, трудовики. Появятся ли более серьезные требования к преподавателям по допризывной подготовке?

- Опять же окончательного решения еще нет. Но не исключено, что на эту должность будут находить людей, которые связаны или в прошлом были связаны со службой в армии.

- То есть в школу снова возвращаются военруки?

- Название должности будет другим, но по сути - да.