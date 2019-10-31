2019-10-31T16:26:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Тепло возвращается! В начале ноября до +16

Температура воздуха опять бьет рекорды и будет на 2 - 4 градуса выше нормы
Ирина КАЛИНИНА
Поделиться:
Только мы начали доставать зимние шапки, как снова обещают потепление!Только мы начали доставать зимние шапки, как снова обещают потепление!Фото: Ирина КАЛИНИНА
Изменить размер текста:

Этой осенью погода не перестает удивлять: в конце сентября похолодало так, что впервые за 20 лет в этом месяце включили отопление, а в октябре уже можно было ходить в майках. И только-только с приближением ноября мы начали доставать зимние шапки (температура опустилась ниже нормы на 3 градуса, ночью подморозило до -10), как синоптики снова обещают потепление!

- В ближайшие двое суток (в пятницу, 1 ноября, и субботу, 2 ноября) еще сохранится холодная погода, а с воскресенья потеплеет, - рассказали «Комсомолке» в Белгидромете. - В пятницу днем в Беларуси ожидается до +2…+8, возможен кратковременный дождь. В субботу преимущественно без осадков, ночью и утром слабый туман, гололед, максимальная температура днем +1…+7, по юго-западу до +10.

А в воскресенье погода улучшится: воздух прогреется до +6…+12, в Брестской и Гродненской областях - до +13…+15. В Минске ожидается около +10. Правда, не помешает захватить с собой зонты - на большей части Беларуси ожидаются кратковременные дожди.

Начало следующей недели ожидается еще более теплым: в понедельник днем столбик термометра поднимется до +9…+16, возможен дождь. Во вторник +7…+13, по юго-востоку до +15. По словам синоптиков, такая погода не характерна для ноября - она превышает климатическую норму на 2 - 4 градуса.

Кстати, если людей теплая погода обычно радует, то для некоторых животных она может оказаться губительной. Например, летучие мыши из-за высоких температур не могут заснуть, а из-за отсутствия корма (насекомые уже почти исчезли) - поесть, поэтому они могут погибнуть. А зайцы-беляки, которые сейчас меняют серый наряд на белый, будут очень хорошо заметны для хищников, пока не выпал снег (подробнее читайте здесь).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Онколог: На начальных этапах развития рака анализы крови могут быть прекрасные
Почему Беларусь входит в топ стран по развитию опухолей головы и шеи, что увеличивает риски заболеть и когда исход болезни зависит от пациента, рассказал известный онколог-хирург Александр Жуковец
Новости 24
Евро стали подделывать чаще. Нацбанк сделал обзор о поддельных деньгах
Под Ошмянами грузовик пошел на обгон и насмерть сбил велосипедиста
Движение на части МКАД будет ограничено с 1 по 11 ноября
«Теплая струйка крови стекает со лба». Муж запустил в жену с ребенком на руках граненый стакан
«Белавиа» планирует открыть новые рейсы в 2020 году
Внимание, водители! ГАИ усилит контроль на дорогах в Гродненской области
Александр Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не сносят памятники Ленину
Зять спас тестя-инвалида из горящего дома в Гомельской области
Пытался нелегально попасть в Польшу. Школьник помог задержать россиянина в Гродненском районе
В Пакистане в поезде взорвался газовый баллон - 65 пассажиров погибли
Из общежития в Бресте эвакуировали 90 человек - из них 6 детей
Все виды магии, с гарантией: витеблянин отдал интернет-колдунье более $20 тысяч
«Дважды ударил ножом в голову»: подросток напал на таксиста в Новополоцке
В МВД опубликовали видео смертельного наезда фуры на 70-летнюю велосипедистку
Зась: «Беларусь услышали и США, и НАТО. Это важно»
Видеофакт. В Минске женщина с топором «напала» на кафедральный собор
Минское «Динамо» потерпело девятое поражение подряд в КХЛ
В Минске 18-летний пранкер ради видео выбросил из окна на Volvo арбуз
МАРТ возьмет под контроль цену на гречку
В белорусских школах поставят тревожные кнопки
"По два-три месяца люди стоят в очереди, и прозрачности нет". Лукашенко возмутился очередями на онкооперации
Во время раскопок в Гродно нашли печать. Возможно, она принадлежала Владимиру Мономаху
И в Беларуси тоже. Посольства Израиля закрылись из-за спора о деньгах
"День жестянщика": ГАИ рекомендует переобуть машины, не дожидаясь 1 декабря