29-летнюю гражданку Туркменистана за убийство маленькой дочери осудили в Бресте на 12 лет

- Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима, - огласили приговор в Брестскоом областном суде. - Судебная коллегия, исследовав доказательства, пришла к выводу о вашей виновности. Вы в праве обжаловать приговор в апелляционном порядке в Верховный суд.

Также она должна возместить 736 рублей процессуальных издержек.

В качестве потерпевшей стороны в суде выступали представители органов опеки.

Напомним, 29-летнюю Юлдуз Хайдарову, гражданку Туркменистана, судили за убивство новорожденной дочери. Ребенка она родила в Бресте, куда приехала на курсы делового немецкого в университете. Недоношенную девочку почти два месяца выхаживали в областном перинатальном центре. По версии обвинения, в день выписки Юлдуз задушила дочь подушкой из-за нежелания исполнять родительские обязанности. После этого отнесла тело на берег Мухавца.

В суде туркменка заявила, что ее показания на следствии – выдумка. На самом деле она случайно задушила дочь во сне. Как выяснилось, с маленькими детьми Юлдуз обращаться не умела. Она кормила младенца подогретым магазинным молоком и не понимала, почему дочь все время плачет.

Также в суде девушка поделилась историей своей жизни. В Туркменистане она работала переводчиком. Вне брака жила с парнем, и скрывала это, потому что это считается позорным. После того, как забеременела, парень вместо обещанной свадьбы предложил сделать аборт. Юлдуз отказалась, потому что это было бы уже второе прерывание беременности. Поэтому она уехала рожать в Беларусь.

- Я не хочу, чтобы меня просто пожалели и отпустили. Я лучше буду отбывать наказание и за дочку, и за первого ребенка. Я не хочу, чтобы меня депортировали. Дайте мне наказание по всей строгости закона, - плакала в суде Хайдарова.

На уточняющий вопрос адвоката женщина ответила, что боится депортации из-за того, что из-за произошедшего она в Туркменистане будет изгоем, и в первую очередь ее отвергнет семья.

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