«Раньше опера и балет не здоровались, а он примирил». Артисты Большого театра пишут президенту, чтобы оставил гендиректора

4 ноября у генерального директора Большого театра Беларуси Владимира Гридюшко заканчивается контракт. На следующий день, говорят в коллективе, должны представить нового руководителя. Почти 300 сотрудников театра написали письмо президенту с просьбой продлить контракт Владимиру Павловичу. Подписались народные и заслуженные артисты, лауреаты госпремий, рабочие.

- Мы узнали о том, что гендиректору могут не продлить контракт, на днях, - рассказывает один из артистов. - Это письмо появилось спонтанно! На коленке написали, распечатали и сразу же собрали около 30 подписей - в основном от оперных певцов. Но позже и балет подключился. А потом листики с подписями стали стекаться из всех подразделений театра! Сразу написали письмо от ведущих солистов театра, но к нам принесли лист с подписями (их было около 100!) машинисты и монтировщики сцены, хозчасть…

Имя нового руководителя официально пока не называют.

- Но министр культуры намекнул, что этот человек работал в нашем театре, - говорит Василий Ковальчук.

- Мы написали не против нового гендиректора (имя министр даже не назвал), а в поддержку нашего Гридюшко Владимира Павловича! - рассказывает другой артист, пожелавший остаться анонимным. - Люди, которые проработали в театре 40 лет, говорят: такого директора никогда не было.

Народный артист Беларуси Василий Ковальчук в театре больше 30 лет.

- Настолько надежный руководитель и прекрасный человек, - отзывается о Владимире Павловиче Василий Васильевич. - Хоть и говорят, что человек - это не профессия, но в нашей сфере это очень важно. При Владимире Павловиче поднялся театр: посещаемость стала гораздо выше, часто приезжают гастролеры, а это здорово для обмена опытом.

«Всегда пожмет руку и спросит, как здоровье»

Актеры в один голос твердят о том, как гендиректор интересуется каждым человеком в театре.

- Он успевал и на спектакли сходить, и на концерты в Малый зал, - говорит Василий Ковальчук. - А знаете, как приятно певцу, когда после спектакля руководитель жмет руку, говорит: «Вы прекрасно звучали». Бывали руководители, которые пройдут мимо и даже не заметят, а Владимир Павлович каждому уделит внимание! Всегда пожмет руку, спросит, как здоровье. Что такое 10 лет? Люди в других театрах и по 20 - 30 работают! - говорит Василий Васильевич. - Внимательный, активный, здоровый…

Подтверждает это мнение и главный хормейстер Большого театра народная артистка страны Нина Ломанович.

- 10 лет в руководстве - это ничто! Человек только входит в систему два года, - рассуждает Нина Иосифовна. - Как мы можем его не защищать, когда видим, насколько он болеет за дело, насколько поднялся театр - особенно опера.

Я сейчас пока не вижу опытного театрального менеджера, который сможет его заменить. Считаю, что менять его - это чудовищное, абсолютно необдуманное решение Министерства культуры.

Нина Иосифовна в театре с 1976 года.

- Мне есть с чем сравнивать - это мой восьмой директор. Таких людей надо ценить и поддерживать, а не обрубать на взлете. Тем более в прошлом году пришел новый художественный руководитель - Валентин Елизарьев. И им надо соединиться на благо театру. Нельзя все ломать, потому что будет сложно Валентину Николаевичу и очень будет сложно нам. Владимир Гридюшко - это человек, который соединил три театра, разорванных на части, в один Большой и создал удивительную творческую атмосферу. Нет человека в театре, о котором он бы не думал, - замечает всех. В творческом коллективе это важно вдвойне.

Сейчас письмо с подписями передали в Администрацию президента. «Комсомолка» будет следить за тем, как развиваются события.

СПРАВКА «КП»

На должности гендиректора Гридюшко с 2009 года - до этого он работал замминистра культуры, курируя, кстати, реконструкцию Большого. Прежде он был главой фонда «Мы - детям», а в конце 80-х был советником комсомола в Афганистане.

До и во время реконструкции труппы оперы и балета были разными юрлицами. Директором - художественным руководителем Театра балета был Валентин Елизарьев, а директором Театра оперы - Валерий Гедройц. Когда Минкультуры отказался назначить Елизарьева на должность гендиректора, он написал заявление об уходе и 9 лет не ставил на сцене Большого. Все эти годы Елизарьев и Гридюшко периодически взаимно пикировались в СМИ в адрес друг друга. Но осенью 2018-го Елизарьев вернулся в театр на пост художественного руководителя - и год они работали с Гридюшко.