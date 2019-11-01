«Белавиа» снизит цены для тех, кто летит без багажа и откроет новые рейсы на курорты

С Мюнхеном договорились, на очереди – Пафос

Накануне празднования Дня работников гражданской авиации гендиректор авиакомпании «Белавиа» Анатолий Гусаров рассказал, какие новинки ждут пассажиров.

- В этом году мы открыли рейс в Мюнхен, который разрабатывали 5 лет, но немецкие авиационные власти ранее нам не предоставляли такой возможности, - говорит Гусаров. - Также открыли регулярный рейс в Таллинн.

В следующем году «Белавиа» продолжит расширять маршрутную сеть. Появятся рейсы в испанский Реус (100 км от Барселоны), казахский Актау (берег Каспийского моря) и кипрский Пафос. Также расширится и чартерная программа.

«Надеемся к лету получить семь самолетов Boeing 737 MAX»

«Белавиа» заказала в лизинг новенькие Boeing 737 MAX 8 последнего поколения. Первый борт из Сиэтла должны были получить еще в мае этого года, но так и не дождались. С лайнерами этой модификации произошло ряд катастроф, погибли сотни людей. Проблема в неправильно сработавшей электронике. Авиакомпании мира отказались от использования таких самолетов до решения вопроса с их безопасностью. Поставки самолетов пока приостановлены до выяснения обстоятельств авиакатастроф, хотя два самолета для «Белавиа» уже изготовлены. Компания Boeing обещает оперативно решить все проблемы и строит уже заказанные самолеты.

- Мы надеемся к следующему летнему сезону получить семь самолетов Boeing 737 MAX, а параллельно начнем выводить старые самолеты Boeing 737-500 и Boeing 737-300. Также ждем два новеньких Embraer, - рассказал Гусаров.

«30 евро за билет - реально»

- Приход лоукостов в Беларусь, безусловно, хорошо, но это не значит, что мы будем летать по всему миру дешево/. – продолжает гендиректор. - Они работают только при наличии большого пассажиропотока. У нас есть всего пару направлений, где он сложился. Например, в летние месяцы в Турцию на отдых. Массового регулярного потока между Беларусью и любым другим направлением у нас нет, за исключением Москвы.

По словам Гусарова, «Белавиа» стремимся снижать тарифы. - 30 евро за билет - в принципе, реально. Но по таким ценам будет продаваться незначительное количество мест в каждом самолете.

А еще Гусаров рассказал о внедрении так называемых «брендовых тарифов»:

- Тарифы на билеты будут разделены на группы. Например, если пассажир летит без багажа или еще с какими-то ограничениями, значит, у него будет минимальный тариф. С чемоданом - другой тариф. С возможностью обмена билета - еще один тариф. Это даст возможность выбирать стоимость билета.