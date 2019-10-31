Автобус, забитый 20 000 бутылок: на Октябрьской показали, сколько пластика на улице выбрасывают на неделю

Заведения улицы Октябрьская за неделю выбрасывают около 20 000 пластиковых бутылок. Такой объем удалось поместить в ретро-автобус, который припарковали на Октябрьской у импровизированной остановки "Тупик".

На улице Октябрьская припарковали автобус с 20 000 пластиковых бутылок внутри.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Один миллиард ПЭТ-бутылок в год выбрасывают белорусы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

20 000 пластиковых бутылок выбрасывают за неделю на улице Октябрьской.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Инициаторы инсталляции - "Оператор вторичных материальных ресурсов" и движение "Цель 99" - начали трансформировать улицу Октябрьская в plastic-free территорию. В ближайшее время организаторы поставят контейнеры для сбора вторичных ресурсов возле заведений.

Один миллиард ПЭТ-бутылок в год выбрасывают белорусы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Остановка "Тупик".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусы еще не готовы отказаться от пластиковых бутылок и пакетов.Фото: Павел МАРТИНЧИК