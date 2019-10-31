Автобус, забитый 20 000 бутылок: на Октябрьской показали, сколько пластика на улице выбрасывают на неделю
Заведения улицы Октябрьская за неделю выбрасывают около 20 000 пластиковых бутылок. Такой объем удалось поместить в ретро-автобус, который припарковали на Октябрьской у импровизированной остановки "Тупик".
На улице Октябрьская припарковали автобус с 20 000 пластиковых бутылок внутри.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Один миллиард ПЭТ-бутылок в год выбрасывают белорусы.Фото: Павел МАРТИНЧИК
20 000 пластиковых бутылок выбрасывают за неделю на улице Октябрьской.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Инициаторы инсталляции - "Оператор вторичных материальных ресурсов" и движение "Цель 99" - начали трансформировать улицу Октябрьская в plastic-free территорию. В ближайшее время организаторы поставят контейнеры для сбора вторичных ресурсов возле заведений.
Один миллиард ПЭТ-бутылок в год выбрасывают белорусы.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Остановка "Тупик".Фото: Павел МАРТИНЧИК
Белорусы еще не готовы отказаться от пластиковых бутылок и пакетов.Фото: Павел МАРТИНЧИК
31 октября в конце тусовочной улицы Октябрьская открылась экологическая арт-инсталляция "Тупик".Фото: Павел МАРТИНЧИК