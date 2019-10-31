2019-10-31T16:50:04+03:00
Минск
КП Беларусь

Автобус, забитый 20 000 бутылок: на Октябрьской показали, сколько пластика на улице выбрасывают на неделю

На тусовочной улице открылась экологическая арт-инсталляция «Тупик» [фото]
Павел МАРТИНЧИК
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Экологическая арт-инсталяция "Тупик".Экологическая арт-инсталяция "Тупик".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Заведения улицы Октябрьская за неделю выбрасывают около 20 000 пластиковых бутылок. Такой объем удалось поместить в ретро-автобус, который припарковали на Октябрьской у импровизированной остановки "Тупик".

На улице Октябрьская припарковали автобус с 20 000 пластиковых бутылок внутри. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На улице Октябрьская припарковали автобус с 20 000 пластиковых бутылок внутри.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Один миллиард ПЭТ-бутылок в год выбрасывают белорусы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Один миллиард ПЭТ-бутылок в год выбрасывают белорусы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

20 000 пластиковых бутылок выбрасывают за неделю на улице Октябрьской. Фото: Павел МАРТИНЧИК

20 000 пластиковых бутылок выбрасывают за неделю на улице Октябрьской.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Инициаторы инсталляции - "Оператор вторичных материальных ресурсов" и движение "Цель 99" - начали трансформировать улицу Октябрьская в plastic-free территорию. В ближайшее время организаторы поставят контейнеры для сбора вторичных ресурсов возле заведений.

Один миллиард ПЭТ-бутылок в год выбрасывают белорусы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Один миллиард ПЭТ-бутылок в год выбрасывают белорусы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Остановка "Тупик". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Остановка "Тупик".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусы еще не готовы отказаться от пластиковых бутылок и пакетов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусы еще не готовы отказаться от пластиковых бутылок и пакетов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

31 октября в конце тусовочной улицы Октябрьская открылась экологическая арт-инсталляция "Тупик". Фото: Павел МАРТИНЧИК

31 октября в конце тусовочной улицы Октябрьская открылась экологическая арт-инсталляция "Тупик".Фото: Павел МАРТИНЧИК

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