«С идиотами не работаю!». Подробности того, как гадалка выманила у витеблянина 41 тысячу рублей

Анну Николаевну Карабину Алексей из Витебска (имя изменено) нашел в социальных сетях. Фото эффектной брюнетки в черном сопровождало объявление об оказании магических услуг. Магия, которую предлагала колдунья, тоже была черной. «Разве бывают белые привороты? Гоните таких врунов!», - объясняла Анна Николаевна. Черной-пречерной была и полоса в жизни мужчины. Он решил обратиться к колдунье за помощью.

Анна Николаевна связь с клиентами держала по вайберу и ватсапу. За собой оставляла право отказать любому без объяснения причин. «С идиотами не работаю!» - резюмировала колдунья. Не работала она также с теми, кто, как ей казалось, не верит или недостаточно верит в магию. Наотрез отказывала несовершеннолетним.

Колдуньей Карабина была вездесущей - ее объявления можно было встретить на десятках сайтов и в разных социальных сетях. Судя по этим объявлениям, волшебница одновременно пребывала в Гомеле, Минске, Киеве, Иваново, Калининграде… Охват услуг тоже впечатлял - Анна Николаевна обещала решить практически все вопросы… Особо подчеркивала, что ее любовная магия действует и на однополые пары. Методы, которые использовала колдунья, были разнообразными - кладбищенские привороты, присушка, вуду, порча по фото, церковный приворот со свечами, подклад…

С Алексеем Анна Николаевна работать согласилась. Ворожила с февраля по июнь 2017 года. За это время значительно улучшилось материальное положение самой колдуньи - клиент перевел ей более 41 тысячи рублей. А вот сам Алексей эффекта от магических обрядов так и не дождался.

В октябре 2019-го мужчина обратился в правоохранительные органы. Оказалось, что женщина, которая оказывала ему «магические услуги» - никакая не Анна Николаевна. Это псевдоним, под которым размещала объявления в сети 26-летняя жительница Гомеля.

А так на самом деле выглядит девушка, которая действовала под псевдонимом "Анна Карабина". Некоторых клиентов она принимала лично, но с большинством общалась по вайберу. Фото: Следственный комитет.

- Витебским городским отделом Следственного комитета по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Гомельчанку задержали 30 октября. А за день до этого в сети появилось несколько свежих объявлений, в которых «Анна Николаевна» предлагает все тот же ассортимент приворотов, остуд, отсушек, денежных ритуалов и манипуляций с порчей.

СПРАВКА «КП»

Правоохранительные органы предполагают, что обманутых клиентов у «Карабиной» может быть много. Если вы что-то знаете о противоправной деятельности этой «колдуньи», сообщите об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 (33) 399-80-44. Звонить можно круглосуточно.