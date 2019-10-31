2019-10-31T17:11:14+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко «перетасовал» руководство Следственного комитета в областях и Минске

Сделано это ради того, чтобы развить кадровый потенциал, а также эффективно бороться с коррупцией
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Президент подписал указы, в соответствии с которыми проведена ротация в руководстве управлений СК и в Минске. Фото: БелТАПрезидент подписал указы, в соответствии с которыми проведена ротация в руководстве управлений СК и в Минске. Фото: БелТА
Изменить размер текста:

31 октября президент подписал указы, в соответствии с которыми проведена ротация в руководстве управлений СК и в Минске. Как сообщает пресс-служба президента, эти указы «приняты в целях развития кадрового потенциала следственных подразделений и реализации антикоррупционной политики в стране».

О том, что такая ротация руководителей - хороший механизм для повышения их деятельности, рассказал журналистам председатель СК Иван Носкевич.

- Принцип ротации руководящих кадров, определенный главой государства, с моей точки зрения, является наиболее действенным механизмом для предотвращения возможных коррупционных рисков, а также для повышения эффективности деятельности руководителей и улучшения их профессионального уровня, - сказал Иван Носкевич, его слова приводит БелТА. - Долгое время у нас была вакансия начальника управления по Брестской области, поскольку занимавший эту должность Александр Рахманов назначен на должность заместителя госсекретаря Совета безопасности. Начальником управления по Брестской области назначается Дмитрий Конопляник. Я полагаю, что с его опытом работы в следственных подразделениях КГБ, а также более шести лет в должности начальника управления по городу Минску, он привнесет новые подходы и методы в работу Брестского управления.

Глава СК высказался и о профессиональных качествах коллег.

- Это опытные руководители, генералы, которые уже состоялись и в жизни, и в своей должности. Владимир Шалухин в должности с момента образования Следственного комитета, Павел Игнатов - всего лишь немногим меньше. Я полагаю, что пришло время им немножко сменить не столько сферу деятельности, сколько территорию - для того, чтобы и они немного встряхнулись, чтобы и подчиненные сотрудники тоже имели шанс зарекомендовать себя перед новыми руководителями. Полагаю, эти назначения весьма и весьма оправданны, - сказал председатель СК.

По словам Ивана Носкевича, принцип ротации активно используется в СК.

- Сама ротация у нас имеет не только горизонтальную, но и вертикальную составляющую. Я глубоко убежден в том, что каждый подчиненный сотрудник всегда должен иметь шанс на вышестоящую руководящую должность. Руководство СК постоянно занимается переосмыслением не только следственной работы, но и кадровой составляющей, - подчеркнул он. - Мы здесь не оригинальны - еще в прошлом году аналогичные решения были приняты в КГБ. Насколько я информирован, в ближайшее время подобные решения будут приняты и в иных государственных органах.

КСТАТИ

Кого куда назначили

- Генерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник теперь начальник управления СК по Брестской области. Раньше он занимал должность начальника управления СК по городу Минску.

- Генерал-майор юстиции Сергей Паско будет возглавлять минское управление. Раньше был начальником управления СК по Гомельской области.

- Полковник юстиции Сергей Удовиков возглавит управление СК по Гомельской области. Раньше работал в должности руководителя Главного управления по расследованию преступлений в сфере оргпреступности и коррупции Центрального аппарата СК.

- Генерал-майор юстиции Павел Игнатов возглавил управление по Витебской области. Раньше он руководил управлением СК по Минской области.

- Генерал-майор юстиции Андрей Лис стал начальником управления СК по Минской области. Раньше руководил управлением по Могилевской области.

- Генерал-майор юстиции Владимир Шалухин стал начальником управления СК по Могилевской области. Раньше он возглавлял управление по Витебской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Александр Лукашенко: «Президент Украины - нормальный, вменяемый политик и хочет решить европейскую проблему, которая досталась ему в «наследство»
Президент рассказал о конфронтации Востока и Запада, о впечатлении от встречи с Владимиром Зеленским и как, по его мнению, можно решить проблему Донбасса
Новости 24
Евро стали подделывать чаще. Нацбанк сделал обзор о поддельных деньгах
Под Ошмянами грузовик пошел на обгон и насмерть сбил велосипедиста
Движение на части МКАД будет ограничено с 1 по 11 ноября
«Теплая струйка крови стекает со лба». Муж запустил в жену с ребенком на руках граненый стакан
«Белавиа» планирует открыть новые рейсы в 2020 году
Внимание, водители! ГАИ усилит контроль на дорогах в Гродненской области
Александр Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не сносят памятники Ленину
Зять спас тестя-инвалида из горящего дома в Гомельской области
Пытался нелегально попасть в Польшу. Школьник помог задержать россиянина в Гродненском районе
В Пакистане в поезде взорвался газовый баллон - 65 пассажиров погибли
Из общежития в Бресте эвакуировали 90 человек - из них 6 детей
Все виды магии, с гарантией: витеблянин отдал интернет-колдунье более $20 тысяч
«Дважды ударил ножом в голову»: подросток напал на таксиста в Новополоцке
В МВД опубликовали видео смертельного наезда фуры на 70-летнюю велосипедистку
Зась: «Беларусь услышали и США, и НАТО. Это важно»
Видеофакт. В Минске женщина с топором «напала» на кафедральный собор
Минское «Динамо» потерпело девятое поражение подряд в КХЛ
В Минске 18-летний пранкер ради видео выбросил из окна на Volvo арбуз
МАРТ возьмет под контроль цену на гречку
В белорусских школах поставят тревожные кнопки
"По два-три месяца люди стоят в очереди, и прозрачности нет". Лукашенко возмутился очередями на онкооперации
Во время раскопок в Гродно нашли печать. Возможно, она принадлежала Владимиру Мономаху
И в Беларуси тоже. Посольства Израиля закрылись из-за спора о деньгах
"День жестянщика": ГАИ рекомендует переобуть машины, не дожидаясь 1 декабря