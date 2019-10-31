Александр Лукашенко «перетасовал» руководство Следственного комитета в областях и Минске

31 октября президент подписал указы, в соответствии с которыми проведена ротация в руководстве управлений СК и в Минске. Как сообщает пресс-служба президента, эти указы «приняты в целях развития кадрового потенциала следственных подразделений и реализации антикоррупционной политики в стране».

О том, что такая ротация руководителей - хороший механизм для повышения их деятельности, рассказал журналистам председатель СК Иван Носкевич.

- Принцип ротации руководящих кадров, определенный главой государства, с моей точки зрения, является наиболее действенным механизмом для предотвращения возможных коррупционных рисков, а также для повышения эффективности деятельности руководителей и улучшения их профессионального уровня, - сказал Иван Носкевич, его слова приводит БелТА. - Долгое время у нас была вакансия начальника управления по Брестской области, поскольку занимавший эту должность Александр Рахманов назначен на должность заместителя госсекретаря Совета безопасности. Начальником управления по Брестской области назначается Дмитрий Конопляник. Я полагаю, что с его опытом работы в следственных подразделениях КГБ, а также более шести лет в должности начальника управления по городу Минску, он привнесет новые подходы и методы в работу Брестского управления.

Глава СК высказался и о профессиональных качествах коллег.

- Это опытные руководители, генералы, которые уже состоялись и в жизни, и в своей должности. Владимир Шалухин в должности с момента образования Следственного комитета, Павел Игнатов - всего лишь немногим меньше. Я полагаю, что пришло время им немножко сменить не столько сферу деятельности, сколько территорию - для того, чтобы и они немного встряхнулись, чтобы и подчиненные сотрудники тоже имели шанс зарекомендовать себя перед новыми руководителями. Полагаю, эти назначения весьма и весьма оправданны, - сказал председатель СК.

По словам Ивана Носкевича, принцип ротации активно используется в СК.

- Сама ротация у нас имеет не только горизонтальную, но и вертикальную составляющую. Я глубоко убежден в том, что каждый подчиненный сотрудник всегда должен иметь шанс на вышестоящую руководящую должность. Руководство СК постоянно занимается переосмыслением не только следственной работы, но и кадровой составляющей, - подчеркнул он. - Мы здесь не оригинальны - еще в прошлом году аналогичные решения были приняты в КГБ. Насколько я информирован, в ближайшее время подобные решения будут приняты и в иных государственных органах.

КСТАТИ

Кого куда назначили

- Генерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник теперь начальник управления СК по Брестской области. Раньше он занимал должность начальника управления СК по городу Минску.

- Генерал-майор юстиции Сергей Паско будет возглавлять минское управление. Раньше был начальником управления СК по Гомельской области.

- Полковник юстиции Сергей Удовиков возглавит управление СК по Гомельской области. Раньше работал в должности руководителя Главного управления по расследованию преступлений в сфере оргпреступности и коррупции Центрального аппарата СК.

- Генерал-майор юстиции Павел Игнатов возглавил управление по Витебской области. Раньше он руководил управлением СК по Минской области.

- Генерал-майор юстиции Андрей Лис стал начальником управления СК по Минской области. Раньше руководил управлением по Могилевской области.

- Генерал-майор юстиции Владимир Шалухин стал начальником управления СК по Могилевской области. Раньше он возглавлял управление по Витебской области.