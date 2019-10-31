2019-10-31T17:53:35+03:00
Общество
КП Беларусь

14 белорусок, которые претендуют на корону «Миссис мира», снялись в купальниках в образе спортсменок

Перед девушками стояла непростая задача: раскрыть в своем образе любой из видов спорта, включенный в программу Олимпийских игр [фото]
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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«Миссис мира» снялись в купальниках в образах спортсменок.«Миссис мира» снялись в купальниках в образах спортсменок.
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О том, какой именно вид спорта будут представлять, конкурсантки узнали только за несколько дней до испытания, когда случайным образом вытянули заветные бумажки. Перед девушками встала непростая задача: за считанные дни найти атрибутику и оригинально раскрыть образ. Вопрос креатива и гибкости организаторы оставили на усмотрение участниц, поставив им лишь одно условие - купальник.

Конный спорт, баскетбол, хоккей, карате - белорускам пришлось постараться, чтобы выразить силу и женственность, выносливость и хрупкость. А вместе с тем впечатлить членов жюри умением держаться в кадре. У многих девушек не было опыта позирования перед камерой, но своими советами барышням помогала Дарья Реут - национальный директор белорусского этапа мирового конкурса «Миссис Мира» и Вторая Вице-Миссис Мира 2017. Фотографировал претенденток на корону Евгений Грабкин, а их стиль и оригинальность оценивали организатор и наставник конкурса Ольга Пасканная и основатель интернет-портала о моде Татьяна Кейзерова.

Организаторы конкурса признаются, что в первую очередь оценивали красоту девушек. Да не только внешнюю, но еще и детали, настроение, которые выражаются в образе. Учитывалось все: от навыка позирования и умения подать себя до гармоничности и креативности образа.

Фотосессию конкурсанток в бикини можно считать репетицией главного выхода, ведь в гранд-финале девушек ждет дефиле в купальниках.

По условиям проекта в каждой серии реалити-шоу выбывает 2 человека. Кто же не прошел испытание фотосессией и не дошел до финала - смотрите на VOKA.

Любчик Екатерина.

Любчик Екатерина.

Баньковская Тиана.

Баньковская Тиана.

Бахаревич Янина.

Бахаревич Янина.

Белякова Мария.

Белякова Мария.

Веленто Виктория.

Веленто Виктория.

Дубоенко Екатерина.

Дубоенко Екатерина.

Жданович Эльвира.

Жданович Эльвира.

Ковалевская Ольга.

Ковалевская Ольга.

Лабуш Жанна.

Лабуш Жанна.

Мухатова Виктория.

Мухатова Виктория.

Сташевская Анастасия.

Сташевская Анастасия.

Куренкова Татьяна.

Куренкова Татьяна.

Верховская Юлия.

Верховская Юлия.

Аркадьева Анна.

Аркадьева Анна.

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