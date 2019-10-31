14 белорусок, которые претендуют на корону «Миссис мира», снялись в купальниках в образе спортсменок

О том, какой именно вид спорта будут представлять, конкурсантки узнали только за несколько дней до испытания, когда случайным образом вытянули заветные бумажки. Перед девушками встала непростая задача: за считанные дни найти атрибутику и оригинально раскрыть образ. Вопрос креатива и гибкости организаторы оставили на усмотрение участниц, поставив им лишь одно условие - купальник.

Конный спорт, баскетбол, хоккей, карате - белорускам пришлось постараться, чтобы выразить силу и женственность, выносливость и хрупкость. А вместе с тем впечатлить членов жюри умением держаться в кадре. У многих девушек не было опыта позирования перед камерой, но своими советами барышням помогала Дарья Реут - национальный директор белорусского этапа мирового конкурса «Миссис Мира» и Вторая Вице-Миссис Мира 2017. Фотографировал претенденток на корону Евгений Грабкин, а их стиль и оригинальность оценивали организатор и наставник конкурса Ольга Пасканная и основатель интернет-портала о моде Татьяна Кейзерова.

Организаторы конкурса признаются, что в первую очередь оценивали красоту девушек. Да не только внешнюю, но еще и детали, настроение, которые выражаются в образе. Учитывалось все: от навыка позирования и умения подать себя до гармоничности и креативности образа.

Фотосессию конкурсанток в бикини можно считать репетицией главного выхода, ведь в гранд-финале девушек ждет дефиле в купальниках.

По условиям проекта в каждой серии реалити-шоу выбывает 2 человека. Кто же не прошел испытание фотосессией и не дошел до финала - смотрите на VOKA.

Любчик Екатерина.

Баньковская Тиана.

Бахаревич Янина.

Белякова Мария.

Веленто Виктория.

Дубоенко Екатерина.

Жданович Эльвира.

Ковалевская Ольга.

Лабуш Жанна.

Мухатова Виктория.

Сташевская Анастасия.

Куренкова Татьяна.

Верховская Юлия.

Аркадьева Анна.

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