Белорусы могут заработать на картошке: в Украине неурожай, которого не было лет 15

В Украине неурожай картофеля, которого не было последние лет 15. Это уже отразилось на ценах у южных соседей. В начале октября в украинских магазинах килограмм картошки стоил в эквиваленте 1,3 - 1,6 белорусского рубля, в то время как у нас его продавали от 60 копеек.

И хотя к концу октября цены на второй хлеб в Украине снизились до 70 - 90 копейки за кило, они остаются в три раза выше, чем в предыдущем году. Обычно пик подорожания приходится на весну - начало лета. Поэтому, чтобы заработать на разнице в цене, крупные продавцы приберегают картофель до весны.

Неурожай в соседней стране - это повод заработать на продаже второго хлеба. Такую задачу поставил перед белорусскими аграриями и глава государства.

- Украина в очереди стоит за картофелем. Заполните хранилища. И не только для своего населения на зиму, но и чтобы продать попозже по весне за хорошую цену эту картошку. То же самое касается и овощей, - сказал Александр Лукашенко.

Но не ударит ли по нашим ценам и кошельку белорусов эта ситуация? В Минсельхозпроде заверяют, что нет, так как в этом году в Беларуси хороший урожай картофеля, мы собрали его на 11% больше, чем в прошлом. На экспорт уйдет его незначительная часть: из 1 млн 84 тысячах тонн урожая на продажу в другие страны отправится порядка 300 тысяч тонн.

- У нас изменился рынок. В прошлом году больше всего картофеля мы экспортировали в Россию. В этом году в России тоже хороший урожай, поэтому на первое место по экспорту вышла Украина, - говорит пресс-секретарь Минсельхозпрода Ольга Котишевская.

В Украине по сравнению с прошлым годом картофель подорожал в несколько разФото: Павел МАРТИНЧИК

«Цены не должны необоснованно расти»

Чтобы обезопасить белорусский рынок от резких ценовых колебаний на овощи, вызванных в том числе и внешними факторами, Федерация профсоюзов Беларуси 31 октября провела встречу, на которой присутствовали представители Минсельхозпрода, МАРТ, а также фермеры и ретейлеры.

- Все повышения цен, безусловно, ложатся на кошельки людей. И эти цены не должны необоснованно расти. Сегодня мы видим повышенный спрос на нашу овощную продукцию и со стороны Украины, и России. Но мы должны понимать, что если у нас есть стабилизационные фонды, то они, как понятно из названия, должны обеспечивать стабильность цен. И если к аналогичному периоду прошлого года цены на картофель выросли на 20%, на капусту - на 13%, значит, нужно совершенствовать работу этих стабилизационных фондов, - сказал после встречи Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси. - Если мы говорим сегодня о картофеле, значит, картофеля сегодня надо закладывать столько, чтобы цены на эту очень важную и ежедневно потребляемую продукцию не росли.

По его словам, на данный момент МАРТ готовит пакет документов, который поможет усовершенствовать работу стабилизационных фондов, что в итоге поможет избежать резких скачков цен.

По словам Татьяны Карбанович, заместителя начальника Главного управления растениеводства Минсельхозпрода сейчас в стране роста цен на овощи нет.

- Цены внутри страны являются договорными, их регулирование не осуществляется, и нет необходимости того, чтобы в дальнейшем было какое-то вмешательство, - отметила она.