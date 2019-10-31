Антирекорд близко: «Динамо» проиграло в КХЛ девять раз подряд

Матчи «Динамо» в октябре напоминают фильм «День сурка». Динамовцы играют активно, много атакуют, создают голевые моменты, но… проигрывают. Пропускают чаще всего после потерь шайбы в центре площадки. В среду в игре с «Трактором» минчане сделали почти в два раза больше бросков: 40 на 23. Но выиграли челябинцы - 4:1. Поражение стало девятым подряд. До повторения антирекорда, который установили в прошлом году при тренере Горди Дуайере, осталось два поражения. Интересно, что тогда удручающая серия тоже пришлась на конец октября. Ее прервали 1 ноября. Но 9 ноября главный тренер Горди Дуайер был отправлен в отставку. На тот момент «зубры» отставали от зоны плей-офф на 7 очков. Сейчас ситуация не такая критичная - до 8-го места в Западной конференции 3 балла.

На прошлой неделе Крэйг Вудкрофт много критиковал легионеров, мол, если тебя пригласили как лидера и платят больше, чем другим, надо показывать игру и результат. В игре с «Трактором» тренер сделал перестановки.

- Из позитивных моментов можно отметить, что сегодня большой айстайм получили молодые ребята, которые попали в состав из-за повреждений в нашей команде. Они действительно хорошо сыграли сегодня, - намекнул легионерам Вудкрофт.

1 ноября «Динамо» сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».