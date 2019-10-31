Вадим Девятовский: «Мы не верим, что Арзамасова умышленно принимала допинг»

В конце августа случилось то, что в Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) назвали громом средь ясного неба: в допинг-пробе Марины Арзамасовой нашли запрещенное в вещество - LGD-4033 (также известен как лигандрол). Препарат относится к категории SARMS (селективные модуляторы андрогенных рецепторов). Изначально они были созданы для борьбы с потерей мышечной массы у возрастных людей. Затем стали использоваться в спорте. Они способствуют набору мышечной массы, увеличивают силу, работоспособность.

Арзамасова в 2015 году стала первой белоруской, кто выиграл золото на чемпионатах мира в беге (на 800 м), годом ранее становилась первой в Европе. В августе 2018-го родила второго ребенка, в начале 2019-го начала выступать на соревнованиях.

О том, как развивается ситуация, рассказал председатель БФЛА Вадим Девятовский.

- Пока идет расследование, делиться всеми деталями мы не имеем возможности - таковы правила. Марина не опускает голову, запросила документы по пробам А и Б. Она оставляет за собой право бороться до конца, отстаивать свою позицию.

- Кто занимается расследованием?

- Независимый союз по борьбе с негативными явлениями (Athletics Integrity Unit) при Международной федерации легкой атлетики. Также мы проводим свое внутреннее расследование.

- Какие есть версии? Как проба могла дать положительный результат?

- Я уже говорил, что для нас это невероятная история. Во-первых, все случилось в разгар сезона, у спортсменки до и после сдачи этой пробы было по пять международных стартов. Она была под тотальным контролем. Ежедневно она сообщает ВАДА о своем местоположении. Во-вторых, у Арзамасовой никогда не было проблем с этим. Спортсменку такого уровня всегда проверяют очень часто. Плюс в принципе к Беларуси со стороны ИИАФ и ВАДА особый контроль. Спортсменка такого уровня и компетенции не будет заниматься самодеятельностью и авантюрами, это сродни самоубийству. Нет никакой логики, чтобы умышленно принимать допинг.

Мы ведем расследование, хотим найти причины непонятного для нас результата. Но мы его принимаем, потому что есть официальный документ. Вопрос - как это вещество появилось. Мы не верим, что Марина его умышленно принимала.

- Когда будет информация по пробе Б?

- Есть регламент, процедуры, пока не можем об этом говорить. Марина запросила документы, идет разбирательство.

- С Мариной общаетесь? В каком она расположении духа?

- Недавно виделись. Она в более позитивном настроении. Если сразу после этих новостей она была в растерянности, не понимала, что происходит, то сейчас видно, что она настроена бороться за то, чтобы до конца прояснить ситуацию. Она поддерживает форму, тренируется.

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