Куда пойти в ноябре: Пугачева, Тима Белорусских, Shuma и еще 20 концертов. Есть бесплатные!

Любэ, 1 ноября

Группа «Любэ» приезжает с юбилейным концертом: в этом году им исполняется 30. За время их творчества на концертах побывали более четырех миллионов зрителей. А песни вроде «Там за туманами» напоют далеко не только фанаты группы.

Shuma, 2 ноября

Концерт группы Shuma в ОК16 – это презентация нового альбома Me, Mother. Это древние белорусские песни, которые пели женщины в различных ритуалах. Когда записывался альбом, обе вокалистки группы были беременны. Песни из альбома уже звучали на фестивале Sprava. И это было очень трепетно.

Алла Пугачева, 2 ноября

Алла Пугачева не была в Минске 10 лет. Она выступит с концертом в «Минск-Арене».

- Ей больше не нужно ничего доказывать, она может искренне говорить все, что думает, не оглядываясь на чужое мнение. «Поживи в моей шкуре, а потом уж учи меня жить», поет Примадонна в своей новой песне, и в этой фразе раскрываются сила ее характера и мудрость, которой она готова поделиться с поклонниками, - так анонсируют концерт организаторы и обещают, что это будет концерт-откровение: неожиданные образы, музыкальные сюрпризы и фирменный «пугачевский» юмор.

J:Морс, 2 ноября

J:морс представят в «Прайм-холле» юбилейную программу «20 лет. Полет норм!», а после концерта в Минске проедутся по областным городам и крупным районным центрам. 9 ноября будут в Витебске, 15 ноября в Гомеле, 23 ноября в Гродно. Гастрольный график будет дополняться. – 20 лет – не повод дуть щеки и прикидываться бронзовыми изваяниями. К юбилейной дате относимся без пафоса и с самоиронией, что постарались отразить в афише тура, – говорит Владимир Пугач. – Это хороший повод встретиться с теми, кто слушал нас в разные годы. Вместе спеть любимые песни, вспомнить те, что давно не звучали на концертах и, конечно же, показать совершенно новые! Валерий Меладзе, 6 ноября

Валерий Меладзе уже собирал Минск-Арену осенью 2017 года. Через два года приезжает снова. Его хиты «Самба белого мотылька», «Красиво», «Салют, Вера!», «Текила-любовь», «Океан и три реки», «Притяженья больше нет», «Параллельные» на слуху практически у всех. На концерте будет возможность вспомнить слова.

Ёлка, 6 ноября

На прошлом минском концерте Ёлки молодой человек из зала неожиданно сделал предложение своей девушке со сцены. Произойдет ли что-то необычное в «Прайм-холле» на этот раз, скоро узнаем. Но уже теперь известно, что прозвучат главные хиты «Прованс», «Моревнутри», «Нарисуй мне небо», «Лети, Лиза» и новые песни «Скучаю», «Остаюсь».

Фестиваль камерной музыки Litvak Klezmer Fest, 7-8 ноября

Литваками называли тех евреев, которые жили в белорусских и литовских, а также соседних с ними регионах Великого княжества Литовского. Фестиваль пройдет в Минске впервые. Хедлайнерами станут клезмерский кларнетист, исследователь еврейской музыки и основатель Minsker Kapelye и Tamevate Kapelye (Foolish Band) Дмитрий Zisl Слепович (США), а также одна из самых ярких исполнительниц песен на идише Саша Лурье (Германия). Музыка клезмеров, признанная во всем мире, совсем недавно начала возвращаться в Беларусь. Кроме музыки в ОК16 будут творческие мастер-классы, танцевальные уроки, выставки, фудкорт – все будет посвящено клезмерской музыке и еврейской культуре.

Лера Линн, 7 ноября

– Она такая женственная и не пафосно темная, – делятся эмоциями те, кто был на прошлом концерте Леры в Минске.

Лера Линн – американская фолк-певица и автор музыки ко второму сезону криминальной драмы «Настоящий детектив» выступит в культцентре «Корпус».

Vyraj, 14 ноября

Фолк-группа Vuraj представит в «Брюгге» сольную программу, в основе которой – традиционные народные песни. Те самые, которые пели детям сто лет назад. Песни, под которые наши бабушки и дедушки танцевали, работали, женились, праздновали, рожались и умирали.

– Гэта такі гуд беларускай зямлі, ад якога мурашы бягуць па спіне, – отозвался о последнем альбоме группы белорусский писатель Виктор Мартинович.

Scorpions,15 ноября

В этом месяце «Минск-арену» соберет и Scorpions – одна из старейших групп на планете. По всему миру только официально было продано более 110 миллионов записей рок-группы. Музыканты приезжают в рамках мирового тура (на этот раз не прощального).

Егор Забелов, 17 ноября

В «Корпусе» выступит Егор Забелов – один из самых оригинальных аккордеонистов в современной белорусской музыке. Егор играл в группах «Серебряная свадьба» и «Нагуаль», основал группу Gurzuf, с которой сыграл в суперфинале фестиваля-конкурса Global Battle of the Bands в Лондоне. Егор – композитор, автор музыки к ряду спектаклей и кино.

Тина Кароль, 21 ноября, КЗ Минск

Народная артистка Украины Тина Кароль выступит с большим концертом в концертном зале «Минск».

– Невероятная хореография, современные световые и звуковые решения, любимые хиты и новые песни в живом исполнении станут настоящим праздником для всех, – анонсируют организаторы.

O.Torvald, 22 ноября

Впервые с сольным концертом в Минск приезжает украинская группа O.Torvald. В августе ребята выступили на A-fest и взорвали зал. Теперь в клубе Hide представят новый альбом Diller Kaifu.

В 2018 году O.Torvald взяли творческий отпуск и в начале 2019-го громко вернулись сразу с двумя новыми видеоработами: «Два Нуль Один Вісім» и «Назовні». Также в коллективе впервые появилась девушка. Теперь за грув и ритм барабанов отвечает Hebi.

Игорь Крутой, 22 ноября

Игорь Крутой отметит 65-летний юбилей. Программа «В жизни раз бывает 65» состоит из композиций, которые знают и любят все зрители. Вместе с Крутым в «Минск-Арене» выступят Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Николай Басков, Димаш Кудайберген, Жасмин, Сергей Лазарев, Дима Билан.

Ленинград, 24-25 ноября

– Одна из причин идти на концерт в том, что он, возможно, последний. В марте Сергей Шнуров объявил о том, что распускает группировку «Ленинград» и сам уходит на заслуженный отдых, а тур 2019 года станет последним, в том числе и концерт в Минске 25 ноября.

СБПЧ, 26 ноября

Самое большое простое число — это проект журналиста Кирилла Иванова и дуэта электронной музыки «Елочные игрушки». В августе группа выпустила девятый альбом под названием «Наверное, точно», его в клубе Re:Public и презентуют.

Машина Времени, 27 ноября Минск для «Машины времени» особенный город. Именно здесь в 1981 году состоялась их самая первая телесъемка. Семь песен, которые до сих пор лежат в архивах белорусского телевидения. На концерте во Дворце Республики прозвучат песни всех времен – с начала 70-х до конца 2010-х.

Тима Белорусских, 29 ноября

В Falcon club с большим сольным концертом выступит открытие прошлого года Тима Белорусских. Его песни попадали во многие чарты, хотя музыкальный критик Артемий Троицкий сказал, что Тима – это худшее, что он слышал из белорусской музыки. Можно купить билеты, в стоимость которых входит афиша с автографом Тимы или возможность сфотографироваться.

Леонид Агутин, 29 ноября, Дворец республики

– Романтичный и пронзительный, чуть с хрипотцой, тембр снова расскажет минчанам о том, что любовь – это не всегда просто, - пишут о концерте агутина во Дворце республики организаторы. - О любви артист поет уже не с юношеским максимализмом, а с высоты опыта. В прошлом году Агутин отметил 50-летие. Юбилейный год был отмечен профессиональными успехами: хит «Кончится лето» вошел в саундтрек фильма «Лето» Кирилла Серебренникова, который получил премию Каннского кинофестиваля.