Пугачева в Минске! Десятки поклонников и "Роллс-ройс" к поезду

Алла Борисовна выехала из Москвы на поезде Москва - Брест вечером 31 октября. Для звезды подготовили отдельный вагон в конце состава. Он отличался даже по цвету - желто-красный. В Москве артистку провожали журналисты, ну а в Минск Алла Борисовна 1 ноября подъезжала инкогнито. Хотя завсегдатаи поезда Москва - Брест знают, что этот состав никогда не прибывает на первый путь первой платформы. Но для Пугачевой сделали исключение - на перроне ее уже ожидал Rolls-Royce. Вокруг суетились охранники и организаторы концерта. Поклонников было совсем немного, но и тех пытались разгонять.

Rolls-Royce, как любит Пугачева, ожидал ее на перроне.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поезд "Москва-Брест" наверное впервые прибыл на первый путь первой платформы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы же начнете на нее кидаться! Спрячьте камеры, - сказал охранник женщине в розовой куртке.

- Вот крест даю, что не буду! - воскликнула женщина.

Самые ярые фанаты дежурили на перроне за долго до прибытия поезда.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рядом стоял импозантный мужчина в укороченных брюках, шляпе и с букетом желтых роз.

Саша - поклонник Аллы Борисовной с самого детства. И он смог даже вручить артистке цветы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мне секретно рассказали, что Алла Борисовна будет в нулевом вагоне. Я ее поклонник с 1981 года! Был на концерте в Кремле и завтра буду в «Минск-Арене», - рассказал нам Александр.

За пару минут до прибытия поезда охрана попросила людей отойди подальше от машины. Но, несмотря на все усилия охраны, вагон остановился ровно напротив толпы.

Примадонну в Минске задарили шикарными букетами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- О-о-о! Алла Борисовна, доброе утро! Как ваше настроение? - кричали поклонники.

Пугачева лучезарно улыбалась и махала своим фанатам. Примадонна выглядела шикарно: в черном пальто и эффектной шляпе. На груди - весомая цепь с ажурной подвеской.

- Не затопчите! - кричали в толпе.

Букет для Примадонны.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как Пугачеву встретили в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Алла, Минск любит вас! - кричал наш знакомый Саша.

- И я вас! - отвечала Пугачева.

Люди дарили букеты. А кто-то даже принес сало.

- Алла Борисовна, вот сало!

- А я особенно за салом приехала! - рассмеялась Алла Борисовна и села в Rolls-Royce.

Снимать и фотографировать запрещали, но кто удержит преданных поклонников.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вместе с Аллой Пугачевой в Минск приехал ее коллектив - около 70 человек. Будет на концерте и звезда Анастасия Волочкова. На кремлевском концерте Примадонны балерина села на шпагат. Ждем сюрпризов от Волочковой и в Минске!

Алле Пугачевой дарили не только цветы, но и сало.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой состоится вечером 2 ноября в "Минск-Арене".