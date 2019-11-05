Едем в Монголию выпить кумыса, увидеть скелет динозавра и сфотографироваться с грифами

О минчанине Николае Тютенкове и его супруге Елене мы писали в прошлом году. Семейная пара вместе со своими друзьями отправилась на авто покорять Иран. Компания проехала 14 тысяч километров и посетила пять стран за месяц, добравшись до Персидского залива.

И вот этим летом Николай и Елена отправились на машине в Монголию, взяв с собой двоих детей - 8-летнюю Альбину и 6-летнего Давида. Минчане проехали 28 тысяч километров, увидели озеро Байкал, реку Амур, Японское море, Монголию и Южный Урал. Путешествие заняло 68 дней. В основном семья ночевала в палатках, за исключением тех дней, когда они гостили у друзей в российских городах.

Алтай поражает своей красотойФото: Из личного архива

Купили новую машину и 60 банок тушенки

- Я работаю водителем такси, сам себе начальник, жена тоже этим летом не работала. Поэтому мы смогли поехать на такой долгий срок, - рассказывает Николай. - К поездке начали готовиться за полгода. Специально купили новую удлиненную «Ладу», чтобы спать в ней в случае непогоды. Впервые за 2 недели поездки застали дождь под Уфой, и палатку не было возможности поставить. Спали вчетвером в машине, сложив задние сидения максимально вперед. На крыше авто установили два багажных бокса, где хранили палатки, спальные мешки, одеяла, спальную подложку и одежду. С собой у нас была также сборная палатка душ-туалет, газовый баллон с газовой плиткой и мангал.

Взятый в путешествие мангал семье пригодился. Супруги жарили на них мидии, которые сами и выловили.Фото: из семейного архива

Средства гигиены - шампунь, мыло, мочалки, полотенца - тоже были с собой. Вот о чем пожалели, что взяли много одежды, которую положили в чемодан, неудобно было доставать из багажника. В следующем году поедем только со спортивными сумками. С собой были топор, лопаты. Захватили и уголь, так как есть места, где нет дров - степи в Иркутской области на острове Ольхон, например.

Дети ложились спать в восемь - полдевятого вечера. В десять засыпали и супруги. А уже в 8 утра был подъем. Стирали одежду «по-старинке» речной водой в тазике с хозяйственным мылом. Вместо душа у семьи был садовый опрыскиватель. Им же семья мыла машину, посуду. Если постиранная одежда не высыхала, ее клали досушиваться на тент багажника внутри авто. С собой у минчан была аптечка.

Готовили в поездке сами. Взяли 60 банок тушенки (из которых 20 привезли домой) и сыровяленую колбасу. Продуктами супруги закупались в супермаркетах: мясо для шашлыков, яйца, молоко... Все готовили на газовой горелке.

- Пять литров газа нам хватило на месяц. Потом можно заправлять баллон, но в Приморье с этим возникли сложности. Когда там газ у нас закончился, готовили на костре. В России ставили палатку возле рек и озер. И всегда закрывали ее, перед сном осматривали, - рассказывает Николай. - Но под Владивостоком под палаткой нашли одну змейку.

Елена и Николай считают, что дети тоже должны получать удовольствие от поездки. Поэтому отводили их на детские площадки, которые есть в каждом городе.Фото: из семейного архива

Сибирь со злыми комарами и этнофестиваль

Николай и Елена признаются, что их пугала неизвестность в дальней дороге. Путешествие же их началось с Москвы, где они два дня гостили у друзей.

- Из Москвы мы поехали по городам Золотого кольца, потратив неделю, - рассказывают супруги. - Впечатлили Суздаль, Ярославль, Ростов. А вот в город невест Иваново не советуем заезжать. Особых достопримечательностей там нет, да и, как говорят местные, уже и невест нет (смеются).

Река Енисей - одна из самых длинных и полноводных рек мираФото: из семейного архива

У Елены была мечта побывать на Алтае, который находится на полпути до Байкала. Поэтому семья планировала свой маршрут через эти края. По дороге заглянули в Йошкар-Олу, Казань, Чебоксары, Уфу. Неприятно поразил город Карабаш в Челябинской области.

- Он грязный, трава вся выжжена, с зелеными пятнами. После Карабаша отправились в Верхний Уфалей, где остановились у друзей. Вместе с ними ходили в горы.

На остров Ольхон семья минчан добиралась на паромеФото: из семейного архива

Сибирь поразила большим количеством комаров, которые кусают даже в дождь! Так семья доехала до Барнаула - административного центра Алтайского края. А оттуда в Горно-Алтайск и в село Кош-Агач, где открываются красивые пейзажи на горные хребты. А отсюда до Монголии и рукой подать!

Марсианские пейзажи минчане увидели на АлтаеФото: из семейного архива

Такие симпатичные тапочки из войлока продают туристам на АлтаеФото: из семейного архива

- На Алтае мы попали на этнофестиваль, где услышали горловое пение, увидели резьбу по рогам и костям баранов, - вспоминает Николай. - А за Байкалом мы видели объявления о шаманах Бурятии.

Одной из остановок семьи было озеро БайкалФото: из личного архива

Купались в Японском море и ели ежей

По мере продвижения на Восток менялись часовые пояса. Супругам приходилось переводить время. Николай и Елена проехали Улан-Удэ, Читу, Хабаровск, Биробиджан. Минчане отдыхали в бухте возле города Находка, что в Приморском крае России.

Выловить морских звезд в Японском море не составляет труда.Фото: из семейного архива

- Местные катали нас на лодке, угощали разными морскими деликатесами.

По словам супругов, на береговой линии Японского моря стоят автокемпинги.

- Мы решили остановиться бесплатно. Люди подсказали нам такое место, - говорит Елена. - В Японском море ловили руками мидий и ежей. Ежей разрезаешь и икру, богатую йодом, съедаешь ложкой. Видели морских звезд. В августе в Японском море можно купаться - самый сезон для пляжного отдыха. По ощущениям вода, как в Черном море.

Оттуда семья поехала во Владивосток, где как раз отмечался День Военно-Морского флота. Получилось, что из Минска до Владивостока - города на Дальнем Востоке - они добрались за сорок дней.

Скелет динозавра и вход в Шамбалу

В Монголию виза белорусам не нужна, но пересекать границу можно лишь через крупные международные погранпереходы.

- Границу мы прошли быстро. В приграничье монголы знают русский язык. Они очень дружелюбные, приветливые. На каждой заправке улыбаются, готовы помочь! Так, мы проскочили поворот на Улан-Батор - столицу Монголии, и нас догнала машина. Люди остановились и объяснили, куда нужно ехать.

Палатку семья ставила в монгольской степи.

- Мы планировали посетить только Улан-Батор и окрестности, в том числе известный конный памятник Чингисхану. Но так получилось, что доехали до пустыни Гоби, где увидели скелет динозавра и окаменелые деревья.

В пустыне Гоби туристы могут сфотографироваться с останками динозавраФото: Из личного архива

Там же, в пустыне Гоби, находится вход в Шамбалу - мистическую страну, которая упоминается в древних текстах и буддийских легендах.

Один из входов в Шамбалу.Фото: из семейного архива

Мы побывали также в энергетическом центре земли, посетили буддийские монастыри и культовые места силы.

Некоторые туристы снимают обувь и ходят босиком по энергетическому центру земли.Фото: Из личного архива

В Монголии семья посетила необычное кафе.

- В Улан-Баторе привычные кафе. А вот за пределами города - это две юрты (переносное каркасное жилище. - Ред.). В одной юрте они готовят, а во второй угощают гостей. Вместо меню плакат с картинками, на котором все написано на монгольском. Мы нашли человека, который немного говорил по-русски и смог нам рассказать о местной еде.

В Монголии за пределами города кафе находится в юртахФото: из семейного архива

Из сувениров в Монголии мы купили тапки из верблюжьей шерсти и монгольскую водку. Пробовали и кумыс - им угощали нас дети, которые продавали его на дороге. Развлечений в Монголии немного - сфотографироваться с беркутами, грифами, покататься на ослике или верблюде.

В Монголии встречаются якиФото: из семейного архива

А можно встретить и верблюда.Фото: из семейного архива

Всего мы пробыли там пять дней - этого было достаточно, чтобы узнать страну. Об итогах своего автопутешествия по России и Монголии супруги рассказали на своем YouTube-канале AVTOTRAVEL 360.

Можно примерить костюм воина.Фото: Из личного архива

ЦЕНА ВОПРОСА:

На поездку семья потратила $2400, из которых $1200 ушло на топливо. В итоговую сумму включены все траты, в том числе тушенка из Беларуси.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как развлекать детей в долгой поездке?

- Мы загрузили для детей аудиокниги: сказки, рассказы. Взяли раскраски. А еще не пропускали детские площадки, которые есть во всех городах. Они как путешественники тоже должны получать удовольствие от поездки!

НА ЗАМЕТКУ

- Мы приобрели российскую сим-карту, так что у нас был безлимитный интернет, который очень пригодился. С помощью всемирной сети искали местные достопримечательности, узнавали прогноз погоды. Это важно - ведь из-за ливней реки выходят из берегов, размывают дороги, приходится менять маршрут. К счастью, мы с этим не столкнулись.