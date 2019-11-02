2019-11-02T10:32:25+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Всем надоело проигрывать». Серия «Динамо» продлилась до 10 поражений подряд

Антирекорд все ближе
Владимир КРИУЛИН
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В Магнитогорске "Динамо" как обычно показало неплохую игру, но не смогло победить. Фото: ХК Динамо МинскВ Магнитогорске "Динамо" как обычно показало неплохую игру, но не смогло победить. Фото: ХК Динамо Минск
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В пятницу в гостевом матче с магнитогорским «Металлургом» минское «Динамо» потерпело десятое поражение подряд. Хотя начиналось все неплохо: Дрю Шор открыл счет, прервав «сухую» «Магнитки», которая длилась более 125 минут. Но затем гости вышли вперед. Во втором периоде Евгений Ковыршин сравнял счет, и в итоге дело дошло до овертайма. «Зубры» имели шанс вырвать победу, но не смогли реализовать выход один на один, тут же последовала контратака и решающая шайба «Металлурга». Так минчане смогли набрать лишь одно очков. А поражение стало десятым подряд. До повторения прошлогоднего антирекорда осталось одно поражение.

- Всем надоело проигрывать, уже хочется чувствовать вкус победы. Всегда не хватает совсем чуть-чуть. Нужно сконцентрироваться еще сильнее, чтобы победить. Мы всегда доминируем по большей части матча, но не можем «дожать» соперника, - сказал нападающей Артем Демков.

Крэйг Вудкрофт отметил позитивные стороны:

- Мы хорошо играли против такой мощной команды, как магнитогорский «Металлург». Думаю, что мы показали достойную игру на выезде. Но, опять же хочу отметить, что есть ощущение, будто мы некоторые матчи играем против чего-то большего, чем просто команда оппонентов. Это тяжело. Надо найти способ преодолеть это. Если отталкиваться от позитивных моментов даже в трудных ситуациях, то мы все преодолеем.

С 18-ю очками «Динамо» занимание 11-е место в Западной конференции, до зоны плей-офф 4 очка. Следующий соперник – «Салават Юлаев» (матч 3 ноября в Уфе).

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