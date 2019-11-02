Пойдет ли Лукашенко на концерт Куструрицы в Дубае?

Лукашенко улетел в Объединенные Арабские Эмираты в последний день прошлого месяца – 31 октября. О визите пресс-служба президента сообщила только через сутки – впрочем, это нормальная практика для традиционного осеннего президентского отдыха в ОАЭ – в 2017 году задержка составила три дня. За три дня пребывания Лукашенко в ОАЭ об официальных встречах не сообщалось. Впрочем, как и о том, чем занимается президент во время отдыха.

А в Эмиратах есть что посмотреть. В одной из самых главных достопримечательностей Николай, Виктор и Александр Лукашенко уже были в 2014 году – они ходили на экскурсию в Большую мечеть имени шейха Заида – одну из крупнейших в мире. Что еще можно посмотреть в Абу-Даби? На набережной Корниш находится отреконструированная верфь, где изготавливаются арабские деревянные лодки - доу. Здесь же можно увидеть и форт Эль-Хусн — одно из немногих дошедших до нас архитектурных сооружений старого Абу-Даби, теперь там хранится архив эмирата.

Среди других достопримечательностей: Ferrari World — первый тематический парк Феррари, крупнейший парк развлечений в мире, расположенный в помещении. Рядом - трасса Формулы-1 и аквапарк Yas WaterWorld.

Al Bahar - парные башни-небоскребы с уникальным «подвижным» фасадом. Capital Gate - падающая башня. Aldar HQ - круговой небоскреб. В центре города находятся также ряд современных мечетей и фонтанов («Далла», «Жемчужины», «Летящие лебеди» и др). Близ города находится культурно-этнографическая деревня Эль-Муссафах, где представлен традиционный уклад жизни страны; по выходным и праздничным дня туристы могут увидеть здесь представления арабских национальных песен и танцев. Привлекают гостей города и изделия традиционных промыслов — ткачества, прядения и вышивки.

В соседнем Дубае в эти дни проходит трехдневный музыкальный фестиваль PaRUS – он ориентирован на русскоязычных слушателей. В хэдлайнерах – «Ленинград», Loboda, Земфира, Эмир Кустурица со своим оркестром. Интересно, что представлены и наши земляки: Тима Белорусских и ведущие Тео и Ольга Рыжикова. Обычные входные билеты на каждый день фестиваля стоят от 90 до 210 долларов, а цены на Vip-лаунж (с напитками и закусками) начинаются от 550 долларов.

Пойдет ли Александр Лукашенко на концерт? Интересно, что Лукашенко и Кустурица знакомы лично с 2010 года.

- Это, можно сказать, встреча с моим единомышленником. По многим вопросам наши взгляды абсолютно похожи, - говорил тогда Лукашенко на минской встрече. А потом президент вручил Эмиру Кустурице приз президента «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве». После встречи он рассказал журналистами:

- Это была очень приятная встреча. Я помню Лукашенко еще с тех времен, когда он поддержал наш народ во время бомбежек, и за это я ему очень благодарен. Я ему сказал, что мне нравится оригинальность этой страны, и рассказал об экономических теориях относительно стран, которые переходят из коммунизма и социализма в капитализм. По этой теории, насколько медленнее страна продвигается в сторону капитализма, настолько лучше этой стране. Я большой болельщик вашей страны, поскольку она очень аккуратно принимает капитализм в свои ряды. И очень умно это делает, поскольку капитализм — это сумрак. И еще потому, что маленькие славянские страны делают большое славянское братство. Я думаю, что у вас с нами, у сербов и белорусов, есть очень много хорошего.

Кустурица несколько раз был в Минске и Витебске. На «Славянском базаре» он назвал Лукашенко «лучшим в мире президентом». Режиссер даже одно время хотел снять фильм о Лукашенко, однако платам не удалось реализоваться.