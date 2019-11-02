Умер экс-пианист «Песняров» Юрий Лукашевич

О смерти Юрия Лукашевича сообщили "Комсомолке" знавшие его белорусские музыканты. Пианиста и композитора не стало 22 октября.

Юрий Лукашевич пришел в "Песняры" во время крупной ротации кадров в середине 1980-х, когда из ансамбля практически одновременно ушли ключевые аранжировщики - гитарист Владимир Ткаченко, бас-гитарист Борис Бернштейн, пианист Игорь Паливода. Им на смену лидер коллектива Владимир Мулявин взял молодых музыкантов, и среди пианистов как раз и был Юрий Лукашевич - выпускник минской консерватории 1983 года.

Юрий Лукашевич. Фото: Страница Юрия Лукашевича в Фейсбуке

Работал он в ансамбле недолго в 1985 - 1986 годах, какое-то время - в паре с уже несколько лет игравшим в "Песнярах" пианистом Аркадием Эскиным. То есть музыкант участвовал в создании первоначальных аранжировок песен для программы Мулявина на стихи Владимира Маяковского "Во весь голос!".

Юрий Лукашевич с ВЛадимиром Некляевым и Ядвигой Поплавской. Фото: Страница Юрия Лукашевича в Фейсбуке

После "Песняров" Лукашевич 2 года работал в "Тонике" - ансамбле, который аккомпанировал эстрадному певцу Виктору Вуячичу. Затем 7 лет был пианистом в симфоническом оркестре Белтелерадиокомпании. В 1997 - 1999 Лукашевич - исполнительный директор всех музыкальных коллективов белорусского ТВ и радио (читай: продюсер). С 1999 года Лукашевич работал в Швеции (и в ряде других европейских стран) пианистом в различных ансамблях и оркестрах, а также как сессионный студийный музыкант и преподаватель фортепиано. В последние годы Юрий называл себя в соцсетях фриланс-музыкантом и продюсером песен. Среди его проектов в Швеции - постановка "Вестсайдской истории" в Мальмё.

Своими композициями Юрий Лукашевич в "Песнярах" не отличился. Однако он поддерживал дружеские отношения со многими белорусскими музыкантами, писал для них песни. Так, на его страницах в соцсетях есть фото с Ядвигой Поплавской, Инной Афанасьевой, Искуи Абалян, а также поэтом, автором стихов ко многим белорусским шлягерам Владимиром Некляевым. На сольном альбоме Валерия Дайнеко (вокалиста "Песняров" как раз в те же годы, когда там работал Юрий Лукашевич) "Буду помнить" 2002 года есть две песни его авторства - "Письмо" и "Рука в руке". Есть его песня "Улетай" и на альбоме "Каханачка" Ирины Дорофеевой.

Валерий Дайнеко - Рука в руке.

В 2000-х Юрий Лукашевич уже жил в Швеции. Известно, что после отъезда за границу он продолжал писать музыку. Периодически его комментарии появлялись на страницах неофициального форума "Песняров". Говорят, в последнее время музыкант болел.

На этом фото Юрий Лукашевич (второй слева) с небезызвестными персонами белорусского шоу-бизнеса. Фото: Страница Юрия Лукашевича в Фейсбуке

Напомним, 26 октября не стало пианиста "Песняров", известного композитора Олега Молчана. Он умер в 54 года от онкологического заболевания. А ранее в этом году утонул под Минском гитарист ансамбля во второй половине 1990-х Аркадий Ивановский.