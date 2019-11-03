«Уж 70 мне! Не пою, не рожаю, а все равно кое-кого раздражаю!». Алла Пугачева дала зажигательный концерт в Минске

Один из самых ожидаемых концертов года – юбилейный концерт Примадонны российской эстрады – задержали на классических 30 минут. Зрители с огромными букетами ждали выхода «женщины, которая поет»…

- Я сегодня, возможно, молчанья обеты нарушу. Постараюсь хотя бы немного вам сердце открыть…Перестаньте меня вычислять, осуждать и оплакивать. Я сама перед вами добровольно распахнутой настежь стою, - начала исполнять первую (и новую) песню «Я сегодня молчанья обеты нарушу» Алла Пугачева. Голос будто проникал каждому в сердце… Как еще могла появиться на сцене великая певица!

Алла Пугачева пела полтора часа. Фото: соцсети

«Теперь, если выступлю, только в 80!»

Артистка вышла на сцену в комбинированном наряде: из-под длинной юбки кокетливо выглядывали ее любимые мини-шорты. Всего за концерт Примадонна сменила три шикарных одеяния.

- Добрый вечер, дорогая Беларусь, давно любимая мною. Видимо, это где-то у меня в крови, это чувство. Здесь похоронены мои родные: отсюда вышел мой отец, дед. Я чувствую это всем сердцем. Этот концерт, кстати, совершенно не предвиденный мною, но раз пригласили – думаю, приеду, - кокетничала Алла Борисовна. – А больше - никуда! Все, теперь ждите: теперь, если и выступлю, то только в 80! Ну вот предположим, что сегодня мой день рождения. И вот в мой день рождения скажите мне просто: «Аллочка, дольше живи!» Подарок? Достаточно мне подтверждения вашей любви!

Зазвучали аккорды композиции «Амнезия». Партер встрепенулся: люди хлопали, подпевали, фотографировали и снимали видео. Несмотря на то, что фото- и видеосъемка были «категорически запрещены». Сообщения о запретах звучало каждые 5 минут до начала концерта. Грозили даже тем, что удалят из зала, но все тщетно.

Примадонна зажигала, как юная леди! Фото: соцсети

- Уж 70 мне! Уже не пою, уже не рожаю! А все равно кое-кого раздражаю, - в своей фирменной манере подшучивала Пугачева, продолжая концерт.

– Меня вы холите, лелеете, лечите, а меня продолжают жизни учить. Если бы не народ, где бы я была! "Пожи-ви-и в моей шку-ре-е!" – запела Алла Борисовна. Кстати, именно этот свежий хит для нее написал наш белорусский автор и телеведущий Герман Титов.

Певица не раз признавалась зрителям в любви. Фото: соцсети

Волочкова села на шпагат дважды

Концерт Аллы Пугачевой в Минске.ВИДЕО: Николая Бределева

После исповедальной «Поживи в моей шкуре» Алла Борисовна перешла на зажигательные композиции. Первая была про «Счастье напоказ». И кто, как вы думаете, закружившись в пируэтах, появился на сцене? Обещанная Анастасия Волочкова!

- Королева Инстаграма! Давай, давай, Настюха! – подбадривала Алла Пугачева. И тут Настя села на шпагат… И еще раз! А поклонники Аллы Борисовны перешептывались, что концерт в Минске не отличается от концерта в Москве в апреле этого года. Только цены на билеты в разы ниже московских – подарок от Аллы.

Анастасия Волочкова села на шпагат под песню "Счастье на показ". Фото: соцсети

Под песню «Святая ложь» Алла Пугачева вышла в зал. Фанаты со всех секторов стали стекаться к партеру – спешили вручить цветы. Но Примадонна не брала букеты.

- Цветы после выступления. Я еще выйду в зал, - пообещала артистка.

Под песню «Тянет сердце руки» Алла Борисовна станцевала зажигательное соло на цыганский мотив в окружении своего балета. По самым скромным подсчетам артистка привезла в Минск 30 танцоров, не считая Волочковой.

На концерт пришли Румас и Кочанова

Для второго выхода певица выбрала красную пачку, кеды и картуз. Выглядела Алла Борисовна прекрасно, и так же зажигала!

- Эту песню я хочу посвятить человеку, который первый поверил в меня – Владимиру Трифонову (редактор передачи "С добрым утром!" Всесоюзного радио – прим. авт), - это было единственное имя, которое на концерте озвучила певица. Алла Борисовна начала исполнять песню про «Серое пальто и кофе в граненом стакане» и будто провела зрителей по перипетиям своей музыкальной карьеры.

Алла Борисовна не выступала в Минске около 10 лет. Фото: соцсети

У многих были сомнения, что Алла Борисовна будет петь под фонограмму, но Примадонна, как минимум, 80% концерта спела живьем. Из громких хитов в этот вечер Алла Пугачева выбрала «Свеча горела». Композицию она посвятила своему супругу.

- К сожалению, ты не смог быть. Ты работаешь, - не озвучивая имя, но все поняли, что речь о Максиме Галкине, который в это время ехал из Ессентуков в Киров.

За вечер Алла Борисовна сманила три наряда. Фото: соцсети

Для третьего выхода певица выбрала белую юбку в пол с черным верхом. Она исполнила душевную медленную композицию «Мой друг». А в момент, когда заиграли аккорды «Любовь похожая на сон», Алла Борисовна обратилась в зал:

- А я думала вы мне подскажете, - немного расстроилась Примадонна. Но фанаты все-таки исправились и после проникновенного исполнения Аллы, спели еще раз отрывок акапельно.

- Я люблю вас, вы – моя жизнь, и прошлое, и настоящее… «Судьба прошу не пожалей добра», - начала исполнять Алла Борисовна не песню, а гимн свое жизни «Женщина, которая поет».

- Спасибо за вашу любовь, это такая мотивация к жизни, - поблагодарила всех артистка и скрылась за кулисами. Но это был еще не конец – зрители рукоплескали, кричали «Браво!» и требовали певицу на бис. Алла Пугачева не стала мучить поклонников и порадовала всех еще одной композицией «На землю выпала роса». Но и это был не конец…

- Я сладкого давно уже не ем, но от этого человека я приму конфеты. Где Наталья Ивановна? О, привет от батьки! – пригласила певица на сцену главу Администрации президента Беларуси Наталью Кочанову. Наталья Ивановна пришла поздравить российскую певицу с получение ордена Дружбы народов. А еще мы, кстати, заметила в VIP-ложе премьер-министра Сергея Румаса, который тоже пришел послушать Аллу Пугачеву.

- Алла Борисовна, мы искренне рады приветствовать вас на белорусской земле. В этот праздничный вечер должен был присутствовать наш президент, но сегодня он за границей, в командировке. И поэтому я передаю его слова искреннего восхищения вашим творчеством и талантом, слава признательности и благодарности за доброе отношение к нашей стране, - поздравила Наталья Ивановна артистку. А сам орден вручат в посольстве Беларуси в Москве.

Наталья Кочанова поздравила Аллу Пугачеву с награждением Орденом Дружбы народов.ВИДЕО: Николай Бределев

Алла Борисовна приняла роскошный букет и эксклюзивные конфеты от президента, сделанные по особому рецепту.

- Такие конфеты, к слову, дарят только первым лицам государств, но для вас мы сделали исключение, - добавила Наталья Кочанова.

Казалось бы, надо было бы уже расходиться, но народ все стоял и ждал… Ждал еще хотя бы одной композиции от Аллы.

- Ребята, я уже лежу на диванчике, выпила таблеточку, сейчас мне принесут чай. Боже, как я вас люблю! – сообщила на всю «Минск-Арену» Алла Борисовна где-то за кулисами.

- И мы вас! – рукоплескал зал.

На сцене танцевали более 30 артистов балета. Фото: соцсети

Алла Пугачева в Минске.Видео: Instagram/robinhoodby

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