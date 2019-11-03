«Динамо» разгромно проиграло «Салават Юлаеву». Это 11 поражение подряд и повторение антирекорда

Минское «Динамо» приехало в Уфу на завершающий матч выездной серии. В соперниках – «Салават Юлаев». На «зубров» давила тянувшаяся серия поражений: 10 матчей подряд команда Крэйга Вудкрофта проигрывает (пусть иногда и овертаймах, набирая одно очко). До повторения клубного антирекорда, установленного год назад, оставалось всего одно поражение…

С первых минут «Салават Юлаев» давил на слабые места в обороне и быстро повел в счете. Дальше уфимцы дожимали соперника. На первый перерыв команды ушли при счете 4:0 в пользу «Салавата». Четыре шайбы за первый период «Динамо» не пропускало с 2016 года.

Во втором периоде картина не изменилась. Хозяева продолжали атаковать и были успешны. «Динамо» сподобилось лишь на шайбу престижа в исполнении Владислава Еременко. На второй перерыв команды ушли при счете 7:1 в пользу «Салавата». Разница по броскам в створ ворот была кричащей: 33-9.

В начале третьего периода динамовцы как будто показали готовность если не исправить счет на табло, то показать что-то содержательное в отдельных компонентах игры, Андрей Костицын мог забивать, но попал в штангу… Однако дальше вновь последовали ошибки, удаления… В итоге поражение – 1:9.

- Проиграли в характере, работоспособности, физических кондициях, оказались не готовы к натиску соперника, - резюмировал игру в эфире «Беларусь 5» Юрий Ивашин, бывший хоккеист, тренер.

Впереди в хоккейном календаре пауза на матчи сборных. У тренерского штаба «Динамо» будет время на работу над ошибками. Если, конечно, не последуют кадровые перестановки. Следующий матч «зубры» проведут 12 ноября в Минске с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.